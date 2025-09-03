«Мой оберег – мамина молитва»: повар на СВО из Лениногорска о том, что придает ему сил

41-летний житель Лениногорска Дмитрий с позывным Демон сегодня воюет в зоне СВО и отвечает за полевую кухню. В отпуске он рассказал о службе, о семье и о том, что придает ему сил.

Встретить в городе мужчину в военной форме – сегодня привычная картина. Но выдает бойцов СВО не только камуфляж, а прежде всего взгляд – смелый и твердый. Таким оказался и Дмитрий.

Он выпускник школы № 7 и ПУ-14, газоэлектросварщик по профессии. С юности его жизнь была связана с армией: служил в Чечне, в саперных войсках, где прошел серьезную закалку.

«В первое время было тяжело, пришлось побороть в себе многие барьеры, в том числе психологические. Адаптироваться помогла солдатская дружба. Нас из Лениногорска было тридцать человек, держались вместе, как одна семья», – вспоминает Дмитрий.

С 2002 по 2004 год мать Дмитрия, Мария Александровна, каждый день молилась за сына. В 2022 году ее тревоги вернулись – Дмитрий был призван в рамках частичной мобилизации.

«Ежедневно молюсь», – говорит она, смахивая слезы.

На фото: мама Мария Александровна

На военное слаживание в Казань его провожали родители, сестра, брат, двое сыновей и жена Елена. С ней Дмитрий вместе уже два десятилетия. Их история началась еще до армии: романтичный Дима ухаживал за Леной с цветами и шоколадом, а она дождалась его со службы. Свадьбу сыграли в январе 2005 года.

Сегодня Дмитрий служит на передовой и одновременно работает старшим поваром военно-полевой кухни.

«Солдат должен ежедневно пополнять силы, чтобы уничтожать врага. На завтрак обычно готовлю кашу, к обеду – суп. Действовать нужно быстро, чтобы дроны не засекли наше место. Приходится ухитряться. Но ребята не жалуются», – улыбается он.

На фото: жена Елена

Шутки и юмор помогают бойцам справляться с суровыми условиями. Но Дмитрий понимает, что от его работы зависят настроение и здоровье товарищей. Он отвечает за меню, калорийность, продукты, санитарные нормы и организацию кухни в поле.

«Унывать некогда, надо работать», – говорит Демон.

За службу он награжден медалью «Участник специальной военной операции».

В отпуске Дмитрий старается больше времени проводить с родными. С собой на фронт он снова возьмет домашние пироги – подарок мамы и жены для его сослуживцев. А на рюкзаке будет качаться игрушечный Чебурашка, подарок крестника.

Именно семья, по словам бойца, придает ему силы. «Самое главное для меня – это семейные ценности: здоровье родителей и безопасность близких. Мы будем бить врага до полного разгрома, чтобы над нашими семьями было только мирное небо!»

«Мой оберег – мамина молитва», – повторяет Дмитрий, уходя обратно на службу.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.