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Здоровье
27 октября 2022  11:43
Эвелина Киселёва

«Могу спасти чью-то жизнь»: Росгвардейцы Татарстана сдали плазму крови

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Сотрудники Управления Росгвардии по Татарстану сдали плазму крови в канун 70-летия основания вневедомственной охраны. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

 

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

В казанском филиале «Российского медицинского научно-производственного центра "Росплазма"» росгвардейцы регулярно сдают кровь. Среди доноров есть и те, кто пришли в центр впервые и те, для кого сдавать кровь – добрая традиция.

 

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

«Я хорошо осознаю необходимость подобных донорских акций. Сдавая плазму, я таким образом могу кому-то помочь, а может и спасти чью-то жизнь», – поделился один из росгвардейцев-доноров.

 

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Благодаря сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии банк плазмы крови пополнили на 10 литров.

Плазма отправится на производство препаратов альбумина и иммуноглобулина. Иммуноглобулин требуются для лечения вирусных и бактериальных инфекций, альбумин – при массивных кровопотерях и неотложных состояниях.

 

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

 

#донорская кровь #плазма #росгвардия по рт
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