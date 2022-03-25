«Главное – спасти жизнь»: Росгвардейцы Татарстана сдали плазму крови

В Казани сотрудники Управления Росгвардии по Татарстану стали донорами плазмы крови. Такую акцию сегодня провели уже во второй раз.

Фото: © Эвелина Киселёва\ «Татар-информ»

В казанский филиал «Российского медицинского научно-производственного центра «Росплазма» пришли сотрудники вневедомственной охраны и ОМОНа, всего кровь сдали порядка 20 служащих.

«Акция приурочена ко дню войск национальной гвардии. Мы осознаем всю необходимость поддержания жизни тех, кто нуждается в донорской крови в дальнейшем будущем. Поэтому я и решил сдать кровь», – рассказал капитан полиции.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Мужчина кровь сдает уже не в первый раз, страха перед донацией у него нет.

Сначала все желающие сдать плазму крови проходят регистрацию, заполняют анкету, дальше сдают кровь из пальца. Общий анализ крови показывает уровень гемоглобина и других важных показателей, а также отсутствие инфекций и опасных болезней. Если кровь в норме, то дальше следует прием у терапевта, он дает заключение о возможности плазмодачи.

Плазму сдавать дольше, чем кровь, процедура длится от 35 минут до часа, но зато восстановление проходит быстрее, объем плазмы восстанавливается за сутки.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

«Доблестные бойцы Росгвардии приходят к нам не впервые, это очень приятно. Благодаря таким потрясающим людям наша страна будет обеспечена отечественными вирусобезопасными препаратами из плазмы, такими как альбумин и иммуноглобулин. Эти препараты, в частности иммуноглобулин, требуются для лечения вирусных и бактериальных инфекций, альбумин – при массивных кровопотерях при неотложных состояниях», – отметила заведующая казанским филиалом «Российского медицинского научно-производственного центра «Росплазма» Асия Хусаинова.

Начальник отдела техники УВО по Казани Управления Росгвардии по Татарстану Иван Алмаев во время сдачи плазмы рассказал «Татар-информу», что обязательно придет в плазмацентр еще раз.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Самое главное – спасти жизнь тем людям, которым это необходимо. Чтобы все были живы и здоровы», – отметил он.

Для росгвардейца Айнура эта донация плазмы первая, но до этого мужчина сдавал кровь.

«Всем известно, что кровь не просто так берется у доноров, а для помощи людям, в медучреждения, когда в экстренных ситуациях нужна помощь. Своим детям дам понять, что в этом есть смысл, это далеко не бессмысленное деяние. Кто-то ради финансовой составляющей идет сдавать, но я лично не ради этого делаю донации, а для того, чтобы помочь людям», – отметил сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Сдать плазму может любой совершеннолетний житель России с хорошим здоровьем и весом больше 50 килограммов. Перед донацией надо пить больше жидкости, выспаться и воздержаться от употребления спиртного.

«Мы рады видеть всех людей, кто неравнодушен и кто желает помочь и поучаствовать в развитии добровольного движения доноров. Приглашаем в плазмацентр и ждем всех желающих», – заключила заведующая казанского плазмоцентра.