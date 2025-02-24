«Могу оказаться на улице»: жительница Казани доказывает, что попалась на удочку аферистов

Пожилая жительница Казани пытается доказать в суде, что квартиру продала по наущению мошенников, деньги за нее отдала им же. Теперь новые хозяева квартиры пытаются выселить ее через суд. За женщину вступилась прокуратура – подан иск о признании сделки купли-продажи недействительной. Подробнее в репортаже «Татар-информа».





Кировский суд Казани начал слушания по делу Валентины Вовк

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«На протяжении пяти часов мне угрожал якобы сотрудник ФСБ»

Сегодня Кировский суд Казани начал слушания по делу Валентины Вовк. Некоторое время назад Татьяна Гаврилова купила квартиру Валентины, теперь она пытается выселить бывшую владелицу, а Валентина настаивает: сделка была незаконной.

Эта история началась 24 октября прошлого года. Тогда пожилая работница библиотеки Валентина Вовк лежала дома с температурой. Ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился майором ФСБ по фамилии Токарев. Он заявил, что на Валентину заведено уголовное дело о спонсировании ВСУ, отправлял ей в мессенджеры фотографию повестки в ФСБ. Якобы на следующий день она должна явиться в Москву на Лубянку для дачи показаний.

«Все мои заявления о том, что я ничего не совершала и что не смогу явиться по повестке на следующий же день в другой город, не принимались. Он мне угрожал, ругал, даже матом, и вся эта ругань продолжалась на протяжении пяти часов без перерыва. Под конец пятого часа я уже была не в силах адекватно воспринимать ситуацию, и он заявил мне, что единственный выход для меня сейчас – перевести все мои сбережения на счет в Центральном банке. Якобы когда с меня снимут статус подозреваемой, все эти деньги вернутся в полном объеме. Я согласилась, и мне сразу же дали полную инструкцию о том, как одеться, как себя вести и что отвечать, если меня спросят о мошенниках», – рассказала Валентина Вовк.

Валентина живет одна, ее дочь – в Санкт-Петербурге. По словам Валентины, позвонить кому-либо, чтобы посоветоваться, она не могла – звонивший запугал ее тем, что если она попытается с кем-либо связаться, ее будут судить по статье о разглашении государственной тайны. В течение следующих двух дней Валентина сняла все свои сбережения со счетов в банке и перевела их мошенникам. Так она потеряла все свои деньги – почти 900 тысяч рублей.

«Вскоре он снова начал звонить мне. Он запрещал с кем-либо общаться и даже выключать телефон на ночь, как я это делала раньше. Они непрерывно следили за мной: знали, с кем я общаюсь, когда выключаю телефон. Я постоянно находилась с ним на связи. И на этот раз не только с ним, теперь мне также звонила некая женщина, которая представлялась сотрудником Центробанка. У нее был очень приятный голос, она ласково со мной общалась, рассказывала о своей семье – получались своего рода эмоциональные качели. Токарев меня постоянно ругал, а ‘’сотрудница Центробанка’’ успокаивала», – рассказала Валентина Вовк.

Мошенники общались с Валентной ежедневно на протяжении месяца. В какой-то момент ‘’сотрудник ФСБ Токарев’’ сообщил, что на нее по поддельным документам оформили несколько кредитов под залог ее квартиры. Теперь для того, чтобы не лишиться жилья, ей якобы надо было заключить фиктивный договор купли-продажи и передать все деньги «сотрудникам». Тогда средства якобы сохранятся на безопасном счете, кредиты признаются недействительными, так как квартира на момент их заключения ей не принадлежала бы. А деньги, после того как кредиты с нее снимут, вернутся назад.

«Мне на выбор предложили несколько риелторских агентств. Я выбрала одно, посчитав его надежным, ведь оно давно на слуху. Мошенники сообщили мне легенду, которую я должна была рассказывать риелторам и покупателям, если спросят. Я должна была сказать, что переезжаю к своей сестре в Белоруссию», – рассказала Валентина.

Риелтор приехала в тот же день, как Валентина обратилась в агентство. Она сняла квартиру на видео, сделала несколько фото. Валентина предупредила, что деньги за квартиру хотела бы получить наличными, – Токарев предупредил ее, что со счета в банке их якобы смогут снять террористы.

Мошенники общались с Валентной ежедневно на протяжении месяца. В какой-то момент ‘’сотрудник ФСБ Токарев’’ сообщил, что на нее по поддельным документам оформили несколько кредитов под залог ее квартиры Фото: © «Татар-информ»

«У меня ничего не осталось»

Квартиру Валентина продала за 4 миллиона 100 тысяч рублей. Такая низкая стоимость была обусловлена срочностью продажи.

«В день сделки, когда я получила деньги, риелтор отвезла меня домой. Как только я зашла в квартиру, мне позвонил ‘’майор’’. Он заставил меня пересчитать все деньги, не бросая трубки. Я считала, а он записывал. После чего он сообщил, что деньги надо передать ‘’агенту’’. Агент ждал меня у дома напротив, он произнес кодовое слово ‘’Токарев’’, и я отдала ему все деньги», – рассказала Валентина Вовк.

После этого мошенники еще несколько дней были на связи с Валентиной. Говорили ей, что «все решается». А потом – пропали, удалив все переписки в мессенджере, ‘’майор’’ на связь больше не выходил. Тогда Валентина поняла – ее обманули. Она сразу же обратилась в полицию. По ее заявлению возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

«Сразу после возбуждения уголовного дела прокуратура направила в суд иск о признании сделки купли-продажи моей квартиры недействительной. А новые жильцы стали меня выселять и также обратились в суд с иском. Я их понимаю, они же отдали деньги. Но у меня, увы, нет никакой другой собственности. Ни машины, ни дачи, ничего. Моя дочь сейчас живет с мужем в квартире в Санкт-Петербурге. Однокомнатную квартиру они взяли в ипотеку», – рассказала Валентина Вовк.

«Мошенники сообщили мне легенду, которую я должна была рассказывать риелторам и покупателям, если спросят. Я должна была сказать, что переезжаю к своей сестре в Белоруссию» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сделка была незаконной, ее нельзя выселять»

На процесс сегодня явилась сама Валентина и ее защитник. Заявительница – новая хозяйка квартиры – не пришла, но отправила в суд ходатайство о рассмотрении дела без ее участия. Сразу после того, как просьбу Татьяны суд удовлетворил, защитник Валентины заявил ходатайство о прекращении дела.

«Фактически исковое заявление мотивировано тем, что между сторонами был заключен договор купли-продажи. Между тем 6 февраля этого года было подано исковое заявление прокуратурой о признании данной сделки недействительной. Фактически сейчас рассмотреть это дело без решения о том, была ли законной данная сделка, невозможно», – зачитал ходатайство защитник Валентины Вовк адвокат Виктор Колескин.

Как выяснилось, дело по иску прокуратуры также будет рассматривать Кировский суд.

«Я получила деньги, сделка была, но их сейчас у меня нет. В тот момент я находилась под действием мошенников, и квартиру я продала под их давлением, деньги передала им», – рассказала Валентина суду.

Судья удалилась в совещательную комнату для вынесения решения, а вернувшись, прекратила дело, удовлетворив ходатайство защиты.

Валентине предстоит принять участие еще в нескольких судах. Сначала, чтобы доказать, что сделка была незаконной, чтобы не лишиться жилья, а после – попытаться вернуть свои накопления. Это при условии, что виновных удастся найти.

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