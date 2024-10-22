Моди о конфликте на Украине: Мы готовы оказать любое возможное содействие

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высказался о вооруженном противостоянии на Украине во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Беседа состоялась в Казанском Кремле на полях саммита БРИКС.

«По поводу продолжающегося конфликта России и Украины мы регулярно находимся в контакте. Как я и раньше говорил, проблемы должны решаться мирными способами. Мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира, стабильности. Мы отдаем приоритетное значение человечеству и готовы оказать любое возможное содействие в будущем», — заявил индийский лидер.

Моди прибыл в Казань этим утром для участия в саммите БРИКС. О своем теплом отношении к столице Татарстана он высказался во время встречи с Путиным.