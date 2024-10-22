Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Моди о конфликте на Украине: Мы готовы оказать любое возможное содействие
Премьер-министр Индии Нарендра Моди высказался о вооруженном противостоянии на Украине во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Беседа состоялась в Казанском Кремле на полях саммита БРИКС.
«По поводу продолжающегося конфликта России и Украины мы регулярно находимся в контакте. Как я и раньше говорил, проблемы должны решаться мирными способами. Мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира, стабильности. Мы отдаем приоритетное значение человечеству и готовы оказать любое возможное содействие в будущем», — заявил индийский лидер.
Моди прибыл в Казань этим утром для участия в саммите БРИКС. О своем теплом отношении к столице Татарстана он высказался во время встречи с Путиным.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»