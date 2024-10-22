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Политика 22 октября 2024 14:23

Моди о конфликте на Украине: Мы готовы оказать любое возможное содействие

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди высказался о вооруженном противостоянии на Украине во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Беседа состоялась в Казанском Кремле на полях саммита БРИКС.

«По поводу продолжающегося конфликта России и Украины мы регулярно находимся в контакте. Как я и раньше говорил, проблемы должны решаться мирными способами. Мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира, стабильности. Мы отдаем приоритетное значение человечеству и готовы оказать любое возможное содействие в будущем», заявил индийский лидер.

Моди прибыл в Казань этим утром для участия в саммите БРИКС. О своем теплом отношении к столице Татарстана он высказался во время встречи с Путиным.

#БРИКС #саммит БРИКС #индия #Россия #россия и украина
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