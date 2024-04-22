Модернизация суперсервиса «Мои субсидии» в Татарстане обойдется в 13 млн рублей

Фото: пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ

Модернизация государственной информационной системы «Мои субсидии» обойдется в 13 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

«Мои субсидии» — это единый каталог мер господдержки для представителей малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, частных фермеров и физических лиц. Система предназначена для цифровизации процессов оказания государственных мер поддержки органами государственной власти и местного самоуправления РТ.

Согласно документам, модернизацию планирует провести в два этапа: на первый отводится 2 недели и выделяется 1 млн рублей, второй — срок до 15 июля 2024 года и 12 млн рублей.

Осенью 2020 года суперсервис по оформлению мер поддержки, созданный в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика», был запущен в пилотном режиме для жителей Балтасинского района РТ. В мае 2021 года он стал доступен для всех татарстанцев.

Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина.