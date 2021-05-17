Сервис по оформлению мер поддержки «Мои субсидии» стал доступен для всех татарстанцев

Сервис по оформлению мер поддержки «Мои субсидии» стал доступен для всех жителей Татарстана. Уже сейчас можно оформить онлайн до семи мер поддержки, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Новое приложение станет персональным помощником для татарстанцев, ведущих свой бизнес. В приложении уже реализовано онлайн-получение субсидий Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, Министерства экономики РТ, а также для резидентов IТ-парка.

Изображение: пресс-служба Минцифры РТ.

Для входа в приложение необходимо авторизоваться через учетную запись ЕСИА. Нового пользователя встретит чат-бот, который расскажет о главных возможностях сервиса. Приложение будет автоматически напоминать об открытии приема документов на получение субсидий.

«Новый сервис „Мои субсидии“ мы создаем в рамках реализации национального проекта „Цифровая экономика“. Сервис поможет сократить сроки получения выплат в шесть раз — вместо 180 дней, как это было раньше, получить положенную субсидию можно всего за месяц. Кроме того, сервис в два раза уменьшает издержки государства, так как все автоматизировано», — отметил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

До конца года сервис «Мои субсидии» планируется расширить до 80 мер поддержки. Они будут разбиты на 27 категорий — «Аренда и лизинг», «Водоснабжение», «Здравоохранение», «Культура и спорт», «Медиа», «Образование», «Переработка и производство», «Сельское хозяйство», «Торговля», «Финансовая и страховая» и так далее. К каждой субсидии будет прилагаться краткая информация и условия ее получения.

Национальный проект «Цифровая экономика», как и другие нацпроекты, реализуется в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.