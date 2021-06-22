Модернизация очистных сооружений Казани создаст задел для города на 50-60 лет

Реконструкция биологических очистных сооружений в Казани позволит увеличить прием стоков почти в 1,5 раза, что создаст задел на ближайшие 50-60 лет с учетом развития и расширения города, сообщил журналистам директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

«Мы будем получать в итоге воду более высокого качества очистки. В среднем мы ежесуточно 450 тыс. кубических метров стоков принимаем и очищаем. <...> Проектная мощность (обновленного производства — прим. Т-и) — 650 тыс. кубов в сутки — этот объем мы сможем принимать и очищать за одни сутки. Для строительства города, для расширения города, для подключения новых объектов мы уже будем готовы», — сказал Егоров.

Он отметил, что это задел для Казани на последующие 50-60 лет.

По словам Егорова, сейчас некоторые показатели превышают установленные федеральном законодательством нормы. При том, что экологические требования для очистных сооружений в России намного выше, чем в большинстве городов Европы и стран мира.

«Сегодня мы сливаем в Волгу воду по многим показателям чище, чем сама Волга. Но есть превышение из-за бытовых химических веществ, которые за последние 30 лет появились в обороте у населения. Это все губительно сказывается на работе биологических очистных сооружений», — отметил директор «Водоканала».

После реконструкции будут снижены такие вещества, как азот общий, азот аммонийный, азот нитритов, фосфор фосфатов.

Общая стоимость реконструкции составит 6 млрд рублей, 81% из которых будет выделено из федерального бюджета, оставшаяся — бюджета республики.

Завершить реконструкцию планируется в 2023 году.