Модернизация коммунальной инфраструктуры Нижнекамска обойдется в 12 млрд рублей

Затраты на модернизацию коммунальной инфраструктуры Нижнекамска могут составить до 12 млрд рублей. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин.

«Только по Татарстану сегодня прогнозная цифра — это 200–300 млрд рублей. И поэтому даже по Нижнекамску: когда мы начинали, говорили про 5–6 млрд [рублей], сейчас уже прогноз — это 11–12 млрд рублей», — пояснил собеседник агентства.

«Это трудно оценивать, это всё зависит от того, когда мы начинаем копать. <...> здесь три года положили трубы, где-то нарушены технологии — и, к сожалению, их придется менять», — привел пример Муллин.

Некоторые сети в поселках Нижнекамска и вовсе являются бесхозными, их надо взять на баланс — и только после этого можно будет составить полное представление о требуемом объеме работ.

«Надо прекрасно понимать, что чуда ждать не нужно. С учетом того состояния труб, износа, который мы сегодня имеем, в ближайшие три года мы все время будем в зоне критики. <...> Это проблема, которая копилась тридцать лет. И ее за три дня точно не решишь, даже за три года не решишь», — признал руководитель муниципалитета.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске на экстренный ремонт теплосетей направили еще 700 млн рублей.