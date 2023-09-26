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Мобильные пункты вакцинации у станций казанского метро меняют график работы
С сегодняшнего дня мобильные пункты вакцинации у станций казанского метро работают по новому графику: с 8.00 до 18.00 c перерывом с 13.00 до 14.00. Об этом сообщают в Горздраве Казани.
Сделать прививку можно у шести станций: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная».
Пункты вакцинации у станций метро открылись 4 сентября. За три недели в мобильных пунктах вакцинации от гриппа привились 14 244 человек, от пневмококковой инфекции — 2679 горожан.
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