Мобильные пункты вакцинации у станций казанского метро меняют график работы

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С сегодняшнего дня мобильные пункты вакцинации у станций казанского метро работают по новому графику: с 8.00 до 18.00 c перерывом с 13.00 до 14.00. Об этом сообщают в Горздраве Казани.

Сделать прививку можно у шести станций: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная».

Пункты вакцинации у станций метро открылись 4 сентября. За три недели в мобильных пунктах вакцинации от гриппа привились 14 244 человек, от пневмококковой инфекции — 2679 горожан.