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Мобильные агитбригады «Единой России» посетили Тюлячинский район
Мобильные агитбригады «Единой России» посетили Тюлячинский район Татарстана — брендированные автобусы курсируют по городам и селам республики с 10 июля. Об этом сообщает татарстанское региональное отделение политической партии.
Жителей села Шадки на встрече с агитбригадой интересовали сведения о кандидатах, а также возможность направить обращение депутату. Сельчане единодушно резюмировали, что в их родном поселке немало делается для улучшения качества жизни: были приведены в порядок дороги, возведен модульный ФАП, капитально отремонтированы школа, детсад и Дом культуры.
«Сегодня в Татарстане реализуются более 100 различных республиканских и федеральных проектов и программ. В числе ключевых — национальные проекты, инициированные Президентом России [Владимиром Путиным]. Строятся парки и скверы, ремонтируются имеющиеся и возводятся новые социальные объекты, приводятся в порядок дворовые территории. Шадкинское сельское поселение, как и прочие, постоянно обновляется и развивается», — отметил на встрече замглавы Тюлячинского района Айрат Фатхуллин.
Он рассказал, какие вопросы чаще всего беспокоят сельчан, — это качественное централизованное водоснабжение и состояние дорог.
«Необходимо продолжать работу по улучшению ситуации. Вода — это источник жизни, а дорога — главная связь с миром», — резюмировал Айрат Фатхуллин.
Глава Шадкинского сельского поселения Фарит Кадыров отметил, что встречи с населением очень важны, ведь именно во время этих мероприятий сельчане могут рассказать о наболевшем и поделиться своим мнением о том, что еще можно улучшить.
«За последние годы наша деревня преобразилась так, что стала, на мой взгляд, одной из образцовых в Тюлячинском районе. Но нам всегда есть к чему стремиться», — сказал Фарит Кадыров.
Главной проблемой местных жителей является переход трассы М7, продолжил глава поселения, и отметил необходимость пешеходного перехода и остановочных павильонов.
«У нас есть все нужное для жизни. И магазины, и лечебные учреждения. Проводятся различные мероприятия, которые можно посетить вместе с семьей. Работают участковый ветеринарный пункт и пункт выдачи заказов онлайн-магазина. Мы довольны, и жаловаться не на что», — добавил местный житель Рашид Абдулхаев.
Жительница поселка Шадки Гульгена Мухаметханова заявила, что обязательно всей семьей пойдет на выборы, которые пройдут 8 сентября. «Это наш гражданский долг и возможность решить, какое будущее ждет родную республику и родной поселок», — сказала сельчанка.
Бригады работают ежедневно, кроме понедельника и вторника, в пяти зонах — Казанской, Заволжской, Закамской, Юго-Восточной и Набережночелнинской.
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