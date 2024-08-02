Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

Мобильные агитбригады «Единой России» посетили Тюлячинский район Татарстана — брендированные автобусы курсируют по городам и селам республики с 10 июля. Об этом сообщает татарстанское региональное отделение политической партии.

Жителей села Шадки на встрече с агитбригадой интересовали сведения о кандидатах, а также возможность направить обращение депутату. Сельчане единодушно резюмировали, что в их родном поселке немало делается для улучшения качества жизни: были приведены в порядок дороги, возведен модульный ФАП, капитально отремонтированы школа, детсад и Дом культуры.

«Сегодня в Татарстане реализуются более 100 различных республиканских и федеральных проектов и программ. В числе ключевых — национальные проекты, инициированные Президентом России [Владимиром Путиным]. Строятся парки и скверы, ремонтируются имеющиеся и возводятся новые социальные объекты, приводятся в порядок дворовые территории. Шадкинское сельское поселение, как и прочие, постоянно обновляется и развивается», — отметил на встрече замглавы Тюлячинского района Айрат Фатхуллин.

Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

Он рассказал, какие вопросы чаще всего беспокоят сельчан, — это качественное централизованное водоснабжение и состояние дорог.

«Необходимо продолжать работу по улучшению ситуации. Вода — это источник жизни, а дорога — главная связь с миром», — резюмировал Айрат Фатхуллин.

Глава Шадкинского сельского поселения Фарит Кадыров отметил, что встречи с населением очень важны, ведь именно во время этих мероприятий сельчане могут рассказать о наболевшем и поделиться своим мнением о том, что еще можно улучшить.

«За последние годы наша деревня преобразилась так, что стала, на мой взгляд, одной из образцовых в Тюлячинском районе. Но нам всегда есть к чему стремиться», — сказал Фарит Кадыров.

Главной проблемой местных жителей является переход трассы М7, продолжил глава поселения, и отметил необходимость пешеходного перехода и остановочных павильонов.

«У нас есть все нужное для жизни. И магазины, и лечебные учреждения. Проводятся различные мероприятия, которые можно посетить вместе с семьей. Работают участковый ветеринарный пункт и пункт выдачи заказов онлайн-магазина. Мы довольны, и жаловаться не на что», — добавил местный житель Рашид Абдулхаев.

Жительница поселка Шадки Гульгена Мухаметханова заявила, что обязательно всей семьей пойдет на выборы, которые пройдут 8 сентября. «Это наш гражданский долг и возможность решить, какое будущее ждет родную республику и родной поселок», — сказала сельчанка.

Бригады работают ежедневно, кроме понедельника и вторника, в пяти зонах — Казанской, Заволжской, Закамской, Юго-Восточной и Набережночелнинской.

8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах. Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.