Автобусы до райцентра и интернет: агитбригады собрали предложения сельчан в РТ

Мобильные агитационные бригады посетили сельские поселения в Камско-Устьинском и Зеленодольском районах Татарстана. Жителям рассказали о предстоящих выборах в Госсовет республики, кандидатах, которые в них участвуют, и собрали предложения населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

На встрече в Староказеевском сельском поселении Камско-Устьинского района участники встречи спросили, как можно подать обращения депутатам, попросили заасфальтировать дорогу до соседней деревне Караталги. Также они обратили внимание на нехватку автобусных маршрутов до районного центра и отсутствие интернета в местном Доме культуры.

«Сельчане как никто другой знают, что нужно изменить в родной деревне. Все предложения и пожелания людей обязательно учитываются, их опыт и знания помогают справиться с трудными вопросами на месте», — заявил глава Староказеевского сельского поселения Ильдус Сагдиев.

Также агитбригада выезжала в Молвинское поселение Зеленодольского района. Здесь местные жители обратили внимание на позитивные изменения, произошедшие в поселке в последнее время. Это ремонт дорог, строительство ФАП и капремонт Дома культуры.

По словам главы Молвинского поселения Ильдара Салахиева, часть просьб местных жителей еще решаются. Так, в 2024 году началось обновление гидротехнического сооружения, запланировано бурение новой скважины.

Брендированные автобусы «Единой России» начали курсировать по городам и селам Татарстана с 10 июля. Бригады курсируют по Казанской, Заволжской, Закамской, Юго-Восточной и Набережночелнинской зонам. С начала проекта охвачено уже 150 населенных пунктов, свыше 9 тысяч человек. Задать интересующий вопрос татарстанцы могут на сайте Kandidat.tatar либо по номеру 8 (800)222-17-08. График работы — с 11.00 до 19.00.

Как правило, сельчан волнуют проблемы благоустройства дорог, водоснабжение, отсутствие почты в населенном пункте, интернета или связи, строительство детских площадок, ремонт и оснащение Домов культуры. Часто поступают обращения по поводу высыхающей реки Малый Черемшан.

Кроме того, в районы Татарстана выезжают участники автобусного марафона «Единая Россия». Спикеры — депутаты Госдумы, Госсовета РТ, руководство предприятий, главы районов и другие проводят встречи с населением, узнают об их проблемах, рассказывают о реализуемых в регионе и стране программах, в том числе национальных проектах, выслушивают мнения жителей по тем или иным вопросам.

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам, столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.

По последним данным, ЦИК РТ зарегистрировала республиканские списки кандидатов, выдвинутые «Татарстанским региональным отделением политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России» в количестве шести человек, региональным отделением политической партии «Новые люди» список из 44 человек. 25 июля регистрацию прошли 44 человека от регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от татарстанского отделения КПРФ.