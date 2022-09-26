Татарстан снабдил мобильную поликлинику Лисичанска специалистами и медикаментами

Делегация из Татарстана передала в мобильную поликлинику, работающую на территории города Лисичанск в ЛНР, необходимые медикаменты. В поликлинике можно сделать УЗИ, получить консультацию, офтальмологическую и хирургическую помощь. Доктора из Татарстана при необходимости проводят операции, рассказала в интервью «Татар-информу» депутат Госдумы ФС РФ, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова.

«Жители Лисичанска имеют возможность получить медицинскую помощь, там работает мобильная поликлиника от Татарстана. Врачи Республиканской клинической больницы и седьмой городской больницы Казани принимают население – как взрослых, так и детей. Мы пообщались с медиками, и с теми, кто обращается к ним за помощью. Конечно, медицинская помощь здесь просто необходима. Люди живут без тепла и элементарных удобств, их беспокоят респираторные и вирусные заболевания органов дыхания», – сказала она.

Недавно Татьяна Ларионова в составе делегации Татарстана посетила ЛНР. Татарстанцы передали благотворительную помощь жителям Лисичанска. Всего было отправлено шесть грузовых машин с мукой, продуктами питания, медикаментами, стеклопакетами, емкостями для воды, хозяйственными товарами, свечами, теплыми вещами. Детям Лисичанска доставили не только ранцы с учебными принадлежностями, но и спортивный инвентарь для уроков физкультуры. Подробности – в материале «Татар-информа».