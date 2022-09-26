Татьяна Ларионова: «Пришло время, когда чувство любви к Родине стало приоритетным»

О встрече со школьниками Луганской Народной Республики, «Разговорах о важном» и предстоящем Годе педагога в интервью «Татар-информу» рассказала депутат Госдумы РФ от Татарстана Татьяна Ларионова.

Татьяна Ларионова: «Хочу сказать большое спасибо нашим благотворителям, добрым людям, которые откликнулись на эту акцию. Всего было подарено детям 25 тыс. ранцев» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Обеспечили детей из ЛНР и ДНР школьной и спортивной формой»

Каковы итоги республиканской акции «Помоги собраться в школу»?

Эта акция, пожалуй, самая добрая из всех, что проводятся не только в Татарстане, но и в России. По стране она проходит под девизом «Собери ребенка в школу». В республике акция проходит с 2007 года. Наш девиз «Помоги собраться в школу». Мы в республике просим неравнодушных людей помочь детям из многодетных и приемных семей, детям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В этом году мы традиционно оказали помощь малообеспеченным семьям. Это, прежде всего, почти 10 тыс. первоклассников. Первый раз в первый класс дети должны идти с хорошим настроением и желанием учиться, с красивым рюкзаком, качественными школьными принадлежностями. Разве можно иначе!

Кроме того, помощь получили 15 тыс. учащихся 2-11 классов. Министерство образования и науки РТ разработало три комплекта в зависимости от возраста детей. Организаторами акции традиционно являются Региональное отделение политической партии «Единая Россия», Министерство образования и науки РТ, муниципальные образования.

Хочу сказать большое спасибо нашим благотворителям, добрым людям, которые откликнулись на эту акцию. Всего было подарено детям 25 тыс. ранцев.

Какая гуманитарная помощь перед Днем знаний была оказана детям ЛНР и ДНР, проживающим на территории республики?

В республике в пунктах временного проживания размещены семьи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Все 211 ребят, независимо от того, в какой класс пошли, получили ранцы со школьными принадлежностями. Детей мы обеспечили школьной и спортивной формой, обувью. Зимой была свидетелем того, как эти семьи приезжали. Они привезли с собой лишь то, что успели взять, второпях покидая свои родные места. Часто это были небольшие сумочки, в которых были только документы. С самых первых дней, как только эти семьи приехали к нам, они были в центре внимания и заботы. Подарки детям к 1 сентября стали продолжением нашей общей доброй поддержки.

«В республике в пунктах временного проживания размещены семьи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Все 211 ребят получили ранцы со школьными принадлежностями» Фото: tatarstan.er.ru

И, конечно, Татарстан активно помогает тем, кто сегодня находится на родной земле ДНР и ЛНР. Совсем недавно делегация, в составе которой кроме меня были депутат Госсовета республики Камиль Нугаев, руководитель исполкома партии «Единая Россия» Марат Самигуллин, посетила Луганскую Народную Республику.

Нами была доставлена благотворительная помощь жителям Лисичанска. Это шесть грузовых машин общим весом 56 тонн с мукой, продуктами питания, медикаментами, стеклопакетами, емкостями для воды, хозяйственными товарами, свечами, теплыми вещами и т.д.

Значительное внимание при формировании груза уделено детям Лисичанска, в том числе в связи с предстоящим учебным годом. Детям были доставлены не только ранцы с учебными принадлежностями, но и спортивный инвентарь для уроков физкультуры. Такая помощь остро необходима жителям ЛНР.

Что мы видели в ЛНР? Разрушенные дороги, дома, сооружения. В Лисичанске люди живут без воды, без тепла, без света. Конечно, помощь там остро необходима, помощь и внимание. Замечу, это не первый гуманитарный груз от республики. Люди, с которыми мы встречались, осознают, что они не одиноки. В их глазах столько благодарности! Спасибо всем, кто не равнодушен к бедам и проблемам людей.

Депутаты Госдумы от Татарстана доставили гуманитарный груз в Луганскую Народную Республику Фото: tatarstan.er.ru

«Люди живут без тепла и элементарных удобств»

Как добирались, были трудности?

Дорога не бывает простой, когда она длинная и долгая, когда она напряженная и такая ответственная. Понятно, что на территории России трассы хорошие. Хорошая дорога и до Луганска, там работают российские специалисты-дорожники. Но чем ближе к Лисичанску, тем сложнее: взорванные мосты, покореженная территория.

Как прошла встреча с местными жителями, детьми?

Люди, прежде всего, благодарили за помощь. Сейчас жители Лисичанска имеют возможность получить медицинскую помощь, там работает мобильная поликлиника от Татарстана. Наши замечательные врачи Республиканской клинической больницы и седьмой городской больницы Казани принимают население – как взрослых, так и детей. Мы пообщались с медиками и с теми, кто обращается к ним за помощью. Конечно, медицинская помощь здесь просто необходима. Повторюсь, люди живут без тепла и элементарных удобств. Их беспокоят респираторные и вирусные заболевания органов дыхания. В поликлинике можно сделать УЗИ, получить консультацию, офтальмологическую и хирургическую помощь. Наши доктора выполняют операции, мы привели врачам медикаменты.

Детишек порадовали подарками, это были не только ранцы. Минспорт РТ передал спортивный инвентарь в те школы, которые открылись здесь в сентябре. В ДНР и ЛНР школы открываются по мере готовности, по мере освобождения территорий от военных действий и восстановления. Ранцы, обручи, мячи, скакалки – это возможность продолжать жить детской жизнью, о которой в сегодняшних условиях ребята порой забывают.

Какое настроение было у ребят?

Дети есть дети, и они живут с большой надеждой. И дети, и взрослые надеются, что это все происходящее – временное, что мирный день не за горами. Они благодарны Российской Федерации за оказываемую помощь. Более того, накануне нового учебного года у нас в Татарстане тоже была делегация, депутаты Народного Совета из ЛНР. Мы с ними посетили пункт временного размещения в санатории «Санта» Лаишевского района. Когда вручали ребятам ранцы, разговаривали с родителями этих детей, гости из Луганска благодарили Россию и всех людей, которые им помогают. По обе стороны живут надеждой, что все будет хорошо.

Десятки коробок теплых вязаных вещей доставили единороссы Казани на пункт сбора для отправки жителям в Луганскую Народную Республику Фото: tatarstan.er.ru

«Жители сельских районов передали в Лисичанск вязаные теплые вещи»

Когда планируется следующая поездка в Луганскую Народную Республику?

У нас есть специальные складские помещения, волонтеры «Молодой гвардии» формируют в паллеты собранные для отправки вещи. По мере готовности груз отправляется. Гуманитарная помощь отправляется отдельными районами, профсоюзами, трудовыми коллективами, предприятиями. Здесь нет определенного утвержденного графика. Важно, что помощь идет от людей неравнодушных, отзывчивых, и помощь эта эффективная и действенная.

Куда татарстанцы могут принести гуманитарную помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик?

Региональное отделение партии «Единая Россия» принимает помощь в общественной приемной в Казани и в общественных приемных партии в муниципальных районах. Многие приносят книги, которые очень нужны. Мы понимаем, что литература на русском языке на Украине в последние годы практически не издавалась, поэтому художественные произведения очень востребованы. Также востребована одежда. Жители сельских районов передали вязаные теплые вещи, и мы их отвезли в Лисичанск. Это носки, варежки, перчатки, шарфы и шапки. Также востребованы непортящиеся продукты, медикаменты с хорошим сроком годности, моющие средства.

С нового учебного года каждый понедельник во всех школах России проходят внеурочные занятия «Разговоры о важном». Что это за занятия, в чем их отличия от «классного часа»?

Новые занятия называются «Разговоры о важном». Что сегодня важно для ребенка? Что важно для взрослого, пожилого человека? Думаю, что, прежде всего, мир и согласие, дружба и взаимопонимание. Важны семья и семейные ценности, важна любовь друг к другу, любовь детей к взрослым, а взрослых к детям, любовь к животным и к природе. Очень хочется, чтобы такие уроки проводились с учетом возраста детей, чтобы они были не формальными, чтобы учили детей думать, рассуждать, высказывать и отстаивать свою позицию.

Кстати, для себя, как депутат Госдумы РФ, поставила цель на этих уроках бывать. Прежде всего, в тех районах, за которыми закреплена. Это несколько районов Казани, это Елабуга, Набережные Челны, Менделеевск. Обязательно начну со своей родной школы, в которой училась, а потом работала. Это казанская школа № 82. Задачи и перспективы у этих уроков значительные. Такие уроки проводятся для всех детей всех возрастов – с 1 по 11 класс. И, конечно, очень важно, что с 1 сентября каждая учебная неделя в каждой школе начинается с подъема государственных флагов России и Татарстана, исполняется два гимна. Пришло время, когда чувство патриотизма, чувство любви к Родине, ответственности за себя, свою семью, республику и страну стали приоритетными.

Продолжается сбор и отправка гуманитарной помощи для жителей Луганской Народной Республики Фото: tatarstan.er.ru

«Роль педагога становится значимой, а сам педагог – уважаемым»

Кто еще из известных людей, политиков и общественных деятелей может стать гостями таких уроков?

Думаю, что наши педагоги будут приглашать на эти уроки политиков и просто интересных людей. У нас столько уважаемых татарстанцев, которые могли бы стать участниками таких уроков. Это люди, которые живут рядом с нами. Это те, на кого хочется равняться, у кого надо учиться. Главное – приглашать, находить таких людей, встречаться, общаться, говорить о важном с детьми.

2023 год в нашей стране объявлен Президентом России Годом педагога и наставника. Как вы относитесь к данной инициативе?

Положительно. Труд учителя всегда был востребован и уважаем людьми. Сегодня, к сожалению, в отдельных школах не хватает педагогов, прежде всего учителей русского языка, математики. В какое-то время из школ ушли преподаватели-мужчины. Само понятие воспитание из школы уходило. Увы, даже в законодательных документах образование стало именоваться услугами.

Замечу, сейчас в образовательных учреждениях стали открываться педагогические классы. В нашей республике такие классы 1 сентября созданы в 25 школах. В республике замечательные педагогические вузы – в Казани, Елабуге, Набережных Челнах. Я встречалась со специалистами-педагогами и студентами этих вузов. Душа радуется за то, какие они целенаправленные и целеустремленные, с каким желанием студенты обучаются, как основательно они смотрят в будущее. Кстати, в педагогические вузы в этом году был высокий конкурс, это говорит о том, что школа развивается, что наши дети будут получать достойное образование.

Сейчас все возвращается на те рельсы, которые были давно необходимы для нашего образования. Год, который объявлен Владимиром Путиным как Год поддержки учителя и воспитателя, очень важен и ответственен. Указ Президента издан в целях признания особого статуса педагогических работников. Роль педагога вновь становится значимой, а сам педагог – уважаемым.