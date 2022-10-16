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Общество
16 октября 2022  22:19
Эльза Кузнецова

Мобилизованных нижнекамцев в Казани навестил Рамиль Муллин и артисты

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Мобилизованных нижнекамцев в Казани навестил Рамиль Муллин и артисты

Сегодня большая делегация из Нижнекамска во главе с мэром города Рамилем Муллиным посетила ребят, которые были призваны в рамках частичной мобилизации и в данный момент находятся на сборном пункте в Казани. Данная поездка к ребятам стала второй по счету.

Нижнекамцы привезли посылки, подарки из дома, артисты устроили концерт. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района для военнослужащих выступил ансамбль песни и танца «Нардуган», в составе которого насчитывается более 110 артистов. Военнослужащие с большим интересом восприняли концерт, благодарили организаторов.

«Хотелось бы сказать большое спасибо администрации Нижнекамского района за то, что приехали с концертом. Для поднятия нашего боевого духа! Песни очень хорошие, красивые. Спасибо, что приезжаете. Ждем еще раз», — сказали бойцы.

«Приехали с коллегами и командой артистов поднять боевой дух наших парней!» — написал на своей странице Рамиль Муллин. Глава пообщался с военнослужащими и выпил чаю в дружной компании.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что батальон БАРС-13 получил очередную партию груза из Нижнекамска.

Фото, видео: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#мобилизация
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