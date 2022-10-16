Батальон БАРС-13 получил очередную партию груза из Нижнекамска

Батальон БАРС-13 получил очередную партию груза с гуманитарной помощью, собранной в Нижнекамске. Вместе с теплыми вещами, водой и лекарствами до бойцов добрались генераторы, бензопилы, шины для КАМАЗа. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

«Большую благодарность хотелось бы выразить жителям Нижнекамска, которые помогли собрать все необходимое для поддержания боевых действий и жизнедеятельности подразделения. Также хотелось бы поблагодарить администрацию, „Союз ветеранов“ города Нижнекамска, матерей, военнослужащих, а также клуб „Хозяюшка“. Они как мамочки! Все время переживают, будет ли нам тепло зимой», — сказали бойцы.

Ученики школ № 7 и № 11 города нефтехимиков отправили добровольцам письма и открытки, это очень ценно для поддержки мобилизованных.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске запущен цех по производству балаклав для мобилизованных.