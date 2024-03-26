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Происшествия 26 марта 2024 16:50

Мобилизованным татарстанцам в зону СВО из Казани отправили квадроцикл

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Мобилизованным военнослужащим из республики Татарстан в зону СВО отправили квадроцикл.

Как стало известно «Татар-информу», в военкомат республики обратилось командование полка 1234, где служат мобилизованные из Татарстана, с просьбой о гуманитарной поддержке.

Фото: © «Татар-информ»

Одно из казанских предприятий приобрело квадроцикл и сегодня его передали представителям полка. Передача состоялась в присутствии сотрудников военного комиссариата республики и представителей организации, которые собрали деньги и купили технику.

Фото: © «Татар-информ»

«Мы загрузили две машины. Помимо квадроцикла, бойцам отправили квадрокоптеры, а также несколько коробок сладостей. Автомобили уже отправились в сторону зоны спецоперации», – рассказал агентству один из военнослужащих.

Ранее, также при поддержке военного комиссариата Татарстана, этому же полку был отправлен КамАЗ самосвал для инженерных работ.

#спецоперация на Украине #гуманитарная помощь
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