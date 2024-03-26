Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мобилизованным татарстанцам в зону СВО из Казани отправили квадроцикл
Мобилизованным военнослужащим из республики Татарстан в зону СВО отправили квадроцикл.
Как стало известно «Татар-информу», в военкомат республики обратилось командование полка 1234, где служат мобилизованные из Татарстана, с просьбой о гуманитарной поддержке.
Одно из казанских предприятий приобрело квадроцикл и сегодня его передали представителям полка. Передача состоялась в присутствии сотрудников военного комиссариата республики и представителей организации, которые собрали деньги и купили технику.
«Мы загрузили две машины. Помимо квадроцикла, бойцам отправили квадрокоптеры, а также несколько коробок сладостей. Автомобили уже отправились в сторону зоны спецоперации», – рассказал агентству один из военнослужащих.
Ранее, также при поддержке военного комиссариата Татарстана, этому же полку был отправлен КамАЗ самосвал для инженерных работ.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников