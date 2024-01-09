«Для укрепления обороны и скорейшей победы»: из Казани бойцам в зону СВО отправили КамАЗ

Из военкомата по Кировскому и Московскому районам Казани татарстанским бойцам на передовую отправили КамАЗ. Вместе с ним военнослужащим передали маскировочные сети, термобелье, носки, футболки и сладкие новогодние подарки.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Яркие помощники для поддержки наших ребят – ООО "ТРЭМ-Казань". Они предоставляют посильную помощь нашим воинам по личной инициативе и по конкретным запросам военнослужащих. На этот раз отправляем автомобиль КамАЗ, который запросил командир части для возведения фортификационных сооружений и подвоза материалов. Наши друзья отреагировали быстро, нашли машину, подготовили ее к эксплуатации с помощью предприятий Кировского и Московского районов и сделали все документы», – рассказал военный комиссар Кировского и Московского районов Казани РТ Алексей Капотов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Он дополнил, что 4 января этого года именному батальону «Алга» также отправили 2 автомобиля «Нива».

«Помимо этого, ранее мы передавали большое количество различных средств на сумму более четырех миллионов рублей. Специально для военнослужащих были подготовлены колеса повышенной проходимости, запас расходуемых средств для машин и техническое тактическое оборудование. Вчера машины успешно доставили вместе с грузом», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

После этого представителю воинской части, по совместительству водителю, который повезет груз, передали документы на КамАЗ и ключи от машины.

«Благодарю всех за помощь и поддержку, за то, что нас не забывают. Вся помощь от республики идет в дело. Победа будет за нами и вернемся домой мы только с ней», – сказал военнослужащий.

Отдельно начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата РТ Сергей Котин отметил директора ООО «ТРЭМ-Казань» Вячеслава Батенко и передал благодарственное письмо его заместителю.

«В декабре прошлого года мы узнали, что одной из наших частей необходим КамАЗ самосвал, чтобы облегчить подвоз строительных материалов. Мы сразу связались с военкоматом по Кировскому и Московскому районам. Нашли эту машину, выкупили ее, еще одно предприятие нам помогло проверить его техническое состояние. Продавец машины, когда узнал, что мы покупаем его для бойцов, пошел нам на встречу и сбавил цену. Машина стоила чуть больше миллиона рублей», – рассказал заместитель генерального директора «ТРЭМ-Казань» Иван Багаев.