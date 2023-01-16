Мобилизованным и контрактникам засчитают двойной страховой стаж за участие в спецоперации

Период службы в Вооруженных силах РФ в рамках проведения специальной военной операции на Украине контрактникам, добровольцам и призванным из запаса по частичной мобилизации в страховом стаже зачтут в двойном размере. Это следует из постановления Правительства России.

Документ вносит изменения в принятое прежде постановление «О мерах поддержки мобилизованных лиц». В кабинете отметили, что это решение является частью комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных. Ранее Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для таких граждан.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации из-за начатой им 24 февраля 2022 года специальной военной операции 21 сентября. В конце октября 2022 года власти страны заявили о ее завершении. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 318 тыс. запасников (с учетом добровольцев).

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов заявил о необходимости очень внимательно относиться к каждой просьбе семей мобилизованных, о чем сообщал «Татар-информ».