Мобилизованный из Лениногорска пришел на выписку своего первенца в роддом

Военнослужащий из Лениногорского района, вернувшись из зоны СВО на краткосрочный отпуск, встретил жену и новорожденного малыша в городском роддоме.

Фото Ильмиры Гареевой.

Мальчик родился в срок 29 мая, его вес составил 3 500 граммов, рост – 57 см. Мобилизованный поделился, что будет растить и воспитывать сына как настоящего мужчину, в духе патриотизма и любви к своему Отечеству.

Напомним, что военнослужащие начали отбывать в отпуск в марте по поручению Президента Владимира Путина, который отметил, что военные должны отдыхать как минимум две недели в полгода.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой