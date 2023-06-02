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Мобилизованный из Лениногорска пришел на выписку своего первенца в роддом
Военнослужащий из Лениногорского района, вернувшись из зоны СВО на краткосрочный отпуск, встретил жену и новорожденного малыша в городском роддоме.
Мальчик родился в срок 29 мая, его вес составил 3 500 граммов, рост – 57 см. Мобилизованный поделился, что будет растить и воспитывать сына как настоящего мужчину, в духе патриотизма и любви к своему Отечеству.
Напомним, что военнослужащие начали отбывать в отпуск в марте по поручению Президента Владимира Путина, который отметил, что военные должны отдыхать как минимум две недели в полгода.
Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой
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