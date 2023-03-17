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Мобилизованный альметьевец сделал сюрприз для мамы, приехав в отпуск с букетом
В Альметьевский район начали прибывать военнослужащие в двухнедельные отпуска. Сегодня на побывку из зоны специальной военной операции вернулись два альметьевца, еще один военный отправился в Сармановский район.
Один из бойцов решил устроить сюрприз для мамы — женщина не знала о его возвращении. Увидев сына на пороге своей квартиры, она не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Молодого человека тоже тронула встреча, он рассказал, что «всю дорогу ехал и думал: не плакать, не плакать».
Сюрприз для мамы удался, а вот от супруги Екатерины он не смог утаить свое возвращение. О его прибытии она узнала заранее. Сразу после встречи с матерью он отправился к жене на работу.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мобилизованные военнослужащие из зоны СВО начали отправляться в первые отпуска.
Напомним, что обеспечить отпуска участникам спецоперации в послании Федеральному собранию поручил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.
Видео: пресс-служба Альметьевского района РТ, фото: скриншот видео.
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