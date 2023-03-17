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Минобороны: Мобилизованные из зоны СВО начали отбывать в первые отпуска
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Мобилизованные военнослужащие из зоны СВО начали отправляться в первые отпуска. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
По данным ведомства, в отпуска продолжают прибывать бойцы, служащие по контракту.
Напомним, что обеспечить отпуска участникам спецоперации в послании Федеральному собранию поручил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.
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