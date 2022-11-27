Мобилизованные зеленодольцы записали видеопоздравление ко Дню матери

Резервисты из Зеленодольского района, призванные в рамках частичной мобилизации, записали видеопоздравление ко Дню матери. Как рассказали «Татар-информу» в администрации, эта идея принадлежит самим ребятам.

«Уважаемые матери, поздравляем вас с Днем матери. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, всех благ! Чтобы вы растили своих детей, а дети были умными, красивыми, старательными», — такие слова адресовали мобилизованные своим матерям.

В общей сложности из Зеленодольского района мобилизованы 250 человек. Часть из них находится в «Казань Экспо», другая часть – на танковом полигоне. Частичная мобилизация, напомним, проводилась по Указу Президента РФ Владимира Путина в период с 21 сентября по 28 октября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что житель Зеленодольска приобрел для мобилизованных земляков бронированный УАЗ.