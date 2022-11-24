Житель Зеленодольска приобрел для мобилизованных земляков бронированный УАЗ

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Житель Зеленодольска Радик Мустафин, будучи военным пенсионером, помогает землякам, участвующим в специальной военной операции. Для мобилизованных из своего города он приобрел бронированный УАЗ, который будут использовать для транспортировки раненных с поля боя.

Радик Мустафин уверен, что у военного человека два пути — либо участвовать в спецоперации, либо помогать военнослужащим. «Меня, к сожалению, не взяли, сказали, что не подхожу. Общаемся с ребятами, находящимися в зоне боевых действий, с нашим „Боевым братством“. Узнал, что необходима техника, санитарный автомобиль. Нашли нужный нам удлинённый бронированный „УАЗ“, сзади как раз поместятся носилки, а транспортировка раненых бойцов будет безопасной», — рассказал зеленодолец.

Автомобиль с нужными модификациями искали по объявлениям в интернете и среди знакомых, обнаружили подходящий «УАЗ» в Республике Марий Эл. По словам Радика Мустафина, хозяин авто, узнав, для чего он приобретает технику, сделал внушительную скидку.

«Он бронированный со всех сторон, не страшны попадание осколков и обстрелы. Собрались все вместе, военком наш Ильшат Паймурзин приехал, руководитель „Боевого братства“ Марсель Мурзабаев. К нам приехал и представитель воинской части, автомобиль ему очень понравился! Попили чай, поговорили. Это была очень теплая встреча!» — говорит он.

Один из зеленодольских депутатов готов приобрести специальную резину высокой проходимости для УАЗа. Уже через несколько дней автомобиль отправится в путь.

Однако на данный момент еще необходимы инструменты для передачи бойцам: топоры, наборы инструментов, кирки, лопаты, гвоздодеры, ручная двусторонняя пила (не новая, чтобы меньше шума). Отправить их можно через пункты приема гуманитарной помощи. Всего в городе на сегодня работают шесть таких пунктов, в сельских домах культуры поселков Васильево и Октябрьский, в селах Белое Безводное и Большие Ключи. Кроме того, в Зеленодольске соответствующие точки открыты в местном отделении партии «Единая Россия» (ул.Норкина, 3) и в подростковом клубе «Кристалл» (ул.Хазиева, 3).

В общей сложности из Зеленодольского района мобилизованы 250 человек. Частичная мобилизация, напомним, проводилась по Указу Президента РФ Владимира Путина в период с 21 сентября по 28 октября.