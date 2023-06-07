Мобилизованные рассказали о спецоперации на встрече с главой Алексеевского района

Алексей Вангаев,"Заря"

Мобилизованные военные из Алексеевского района Татарстана во время встречи с главой муниципалитета Сергеем Демидовым рассказали о жизни в прифронтовой полосе и поделились историями о службе на передовой. Сейчас они находятся в краткосрочном отпуске.

Руководитель района поблагодарил земляков за мужество, верность Отечеству и стойкость при выполнении боевых задач. А военнослужащие в свою очередь поблагодарили администрацию района за оказываемую помощь и поддержку их семей.

Про свою службу рассказал военнослужащий Вячеслав. Службу его подразделение проходит в Донецкой народной республике. «Боевое дежурство несем на отдаленных позициях, на которые ночью нас везут на БТРе, высаживают, и до окопов по посадкам пешком идем еще три километра. Делаем это скрытно, чтобы не попадать в поле зрения беспилотников. Наша задача — наблюдать за позициями врага и в случае прорыва дать ему отпор. Прямых столкновений не было, нас в основном беспокоят дроны и артиллерия. К обстрелам привыкли уже, после приезда домой было непривычно от тишины. 9 мая в 22.00 по вражеским позициям на всей линии фронта из всех видов вооружения мы открыли огонь. Зрелище было завораживающее: небо озарилось алым светом, потому что били из артиллерии и стрелкового оружия. Хорошим „салютом“ поздравили их с Днем Победы. Настрой у нас боевой, несмотря на все трудности СВО, мы держимся и выполняем поставленные задачи», — поделился своим видением ситуации на линии соприкосновения военнослужащий.

После чаепития каждому бойцу были вручены аптечки и продуктовые наборы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин поручил установить регулярный отпуск каждые полгода для всех участников специальной военной операции, включая кадровых военных, мобилизованных и добровольцев.

Материал подготовлен при участии Алексея Вангаева.