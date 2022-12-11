news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
11 декабря 2022  15:36

Мобилизованные рассказали, как столкнулись с польскими наемниками в Донбассе

news_top_970_100

Мобилизованные рассказали РИА Новости о том, как при выполнении боевых задач на сватовском участке передовой в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками. 

«Сидели мы в окопах, занимали оборону. Нам сказали отойти в центр посадки, так как по ним [по противнику] будут отрабатывать артиллерией. Мы отошли к центру, и начали мелькать тени», — объяснил один из военных.

По его словам, российские бойцы начали требовать пароль у двигавшейся по посадке группы для того, чтобы распознать, какое это подразделение, однако им в ответ крикнули «Русские, сдавайся!». 

«Мы открыли по ним огонь», — пояснил боец, уточнив, что предлагавшие им сдаться в плен говорили, предположительно, с польским или словацким акцентом.

Российские военные неоднократно заявляли о присутствии польских наемников, участвующих в конфликте на стороне киевского режима.

На ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Президент РФ Владимир Путин сообщал, что в боевых подразделениях находятся 77 тыс. мобилизованных.
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100