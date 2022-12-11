Мобилизованные рассказали, как столкнулись с польскими наемниками в Донбассе

Мобилизованные рассказали РИА Новости о том, как при выполнении боевых задач на сватовском участке передовой в Донбассе столкнулись с иностранными наемниками.

«Сидели мы в окопах, занимали оборону. Нам сказали отойти в центр посадки, так как по ним [по противнику] будут отрабатывать артиллерией. Мы отошли к центру, и начали мелькать тени», — объяснил один из военных.

По его словам, российские бойцы начали требовать пароль у двигавшейся по посадке группы для того, чтобы распознать, какое это подразделение, однако им в ответ крикнули «Русские, сдавайся!».

«Мы открыли по ним огонь», — пояснил боец, уточнив, что предлагавшие им сдаться в плен говорили, предположительно, с польским или словацким акцентом.

Российские военные неоднократно заявляли о присутствии польских наемников, участвующих в конфликте на стороне киевского режима.