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Мобилизованные обсудили волнующие их вопросы с главой Лениногорского района
Глава Лениногорского района Татарстана Рягат Хусаинов встретился с приехавшими в отпуск четырьмя жителями муниципалитета, ранее призванными в ходе частичной мобилизации. Об этом пишут «Лениногорские вести».
Издание отмечает, что подобные встречи стали привычными как для военных, так и для местных чиновников. «Как дела? Как идет служба? В чем вы нуждаетесь, чем помочь?» — поинтересовался у гостей глава района.
Военнослужащий с позывным Габа до мобилизации работал слесарем в компании «Татнефть». В отпуск он приехал впервые, причем в его семье произошло важное событие — родился второй сын.
«Я призвался полгода назад, в нашей роте из Лениногорска <…> десять человек. Взаимоотношения у нас хорошие, поддерживаем друг друга. Служба идет нормально, роем окопы, несем дежурства, выполняем все поставленные задачи. Дома нас ждут, скучают. Семьи получают выплаты вовремя, всё хорошо», — заверил руководителя муниципалитета Габа.
В свою очередь боец с позывным Бабай сообщил Рягату Хусаинову о боевом товарище, который после ранения вернулся в Лениногорск. «Я решил рассказать Рягату Галиакзамовичу о проблемах моего друга, связанных с частыми поездками в военную часть и госпитали. Рягат Галиакзамович обещал помочь, я рад. Мне самому ничего не надо, всего хватает», — пояснил он.
По итогам встречи глава Лениногорского района заверил мобилизованных, что они всегда могут обратиться к нему с возникающими вопросами и проблемами.
Сегодня в Государственной Думе объяснили, в каком случае может быть объявлена новая волна мобилизации, о чем сообщал «Татар-информ».
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