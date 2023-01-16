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Общество
16 января 2023  15:30
Эльза Кузнецова

«Бирку» новорожденного сына из Буинска передадут отцу в зону спецоперации

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«Бирку» новорожденного сына из Буинска передадут отцу в зону спецоперации

В Буинске в семье мобилизованного местного жителя Алмаза родился сын. На торжественной выписке глава района Ранис Камартдинов подарил молодой маме Илюзе сертификат на покупку товаров для новорожденного. Кадрами выписки он поделился в своем Telegram-канале.

Супруга мобилизованного передала главе района «бирку» малыша из роддома. Ее направят вместе с партией груза в зону специальной военной операции отцу мальчика.

«Раяз появился на свет, когда папа уже встал на защиту интересов страны. Богатырь, весом 4600 [граммов]. „Бирку“ из роддома, которую бережно хранят в каждой семье, Илюзя доверила нам — пообещал, что доставим лично в руки Алмазу. Пусть будет оберегом для нашего воина», — написал Ранис Камартдинов.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации района, из Буинска состоится отправка очередной партии помощи в зону спецоперации на Украине. Муниципалитет сформировал груз по потребностям военнослужащих. В список необходимых вещей попали тепловизоры, теплая одежда и обувь. Также военным будут направлены два «УАЗика». Грузы отправят двумя партиями: первая уедет на днях, следующая — в начале февраля.

В Буинском районе находятся на учете еще несколько беременных жен мобилизованных граждан. Для каждой из них также будет организована торжественная выписка. 

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости очень внимательно относиться к каждой просьбе семей мобилизованных, о чем сообщал «Татар-информ».

Фото, видео: пресс-служба Буинского района РТ.

#Буинский район
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