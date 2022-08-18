МО: Удар Киева по АЭС в Запорожье станет катастрофой для Польши, ФРГ и Словакии

Если Киев создаст ЧП на Запорожской АЭС, радиоактивные вещества разнесутся на сотни километров и накроют Польшу, Германию и Словакию. Это станет катастрофой, намного более опасной, чем газовый кризис в Европе, сообщает Минобороны.

«При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов при нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и разрушение реакторных установок на самой большой в Европе АЭС с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, ЧС вызовет массовую миграцию населения из пострадавших регионов, которые показаны на карте.

Фото: Telegram-канал Минобороны

Ранее в Минобороны раскрыли, что Украина готовит провокацию на Запорожской АЭС. Удар по станции Киев запланировал на завтра, когда объект посетит генсек ООН Антониу Гуттериш.