news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
18 августа 2022  12:06

МО: Удар Киева по АЭС в Запорожье станет катастрофой для Польши, ФРГ и Словакии

news_top_970_100

Если Киев создаст ЧП на Запорожской АЭС, радиоактивные вещества разнесутся на сотни километров и накроют Польшу, Германию и Словакию. Это станет катастрофой, намного более опасной, чем газовый кризис в Европе, сообщает Минобороны.

«При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов при нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и разрушение реакторных установок на самой большой в Европе АЭС с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносом их на сотни километров», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, ЧС вызовет массовую миграцию населения из пострадавших регионов, которые показаны на карте.

 

Фото: Telegram-канал Минобороны

Ранее в Минобороны раскрыли, что Украина готовит провокацию на Запорожской АЭС. Удар по станции Киев запланировал на завтра, когда объект посетит генсек ООН Антониу Гуттериш.

#Минобороны #аэс #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100