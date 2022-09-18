Многопрофильная поликлиника в Осиново откроется в первом квартале 2023 года

Открытие поликлиники в селе Осиново Зеленодольского района запланировано на первый квартал 2023 года. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Строительство важного для района медучреждения ведется по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

На сегодняшний день здесь уже выполнены работы по возведению здания, кровли, изнутри оштукатурены стены и перегородки. Продолжается прокладка инженерных коммуникаций внутри и снаружи здания, начаты фасадные работы и благоустройство территории. Во время осмотра объекта глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев поручил не отступать от установленных планом сроков.

Общая стоимость объекта — порядка 675 млн рублей, в этом году финансирование составит 227,6 млн рублей.

Площадь здания — 4,5 тыс. квадратных метров. В поликлинике будет вестись прием и взрослого, и детского населения.

Старт реализации национальных проектов в стране дал Президент России Владимир Путин в 2019 году. 21 июля 2020-го указом Президента РФ срок достижения национальных целей отодвинут до 2030 года. Главными целями стали здоровье и благополучие россиян, развитие комфортной среды, расширение возможностей для самореализации и развития талантов, а также повышение эффективности труда и успешности предпринимательства.

В прошлом году в Зеленодольске была открыта новая детская поликлиника, о чем ранее сообщал «Татар-информ».