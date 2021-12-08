На улице Гоголя в Зеленодольске завершено строительство новой детской поликлиники в рамках национального проекта «Здравоохранение». Медицинское учреждение будет обслуживать 13 тысяч детей и подростков, проживающих на территории старой части города.

«Торжественное открытие медицинского учреждения состоится в этом месяце», — сообщила ИА «Татар-информ» и. о. начальника отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Строительство детской поликлиники началось в марте этого года. На эти цели было выделено 326 млн рублей. На данный момент все строительные и отделочные работы полностью завершены, здание готово к эксплуатации и укомплектовано всей необходимой мебелью и оборудованием.

Детская поликлиника состоит из трех этажей и 5 тыс. квадратных метров — она в пять раз превышает старую поликлинику в больничном городке. К новому году сюда переедут все службы и специалисты.

Старт реализации национальных проектов в стране дал Президент России Владимир Путин в 2018 году. 21 июля 2020-го указом Президента РФ срок достижения национальных целей отодвинут до 2030 года. Главными целями стали здоровье и благополучие россиян, развитие комфортной среды, расширение возможностей для самореализации и развития талантов, а также повышение эффективности труда и успешности предпринимательства.