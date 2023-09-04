Многоликий Эрдоган и принципы Путина: в какой «коридор» свернет зерновая сделка

Изначально турецкий лидер активно зазывал Владимира Путина в гости. В итоге Эрдогану самому пришлось поехать «на поклон» в Сочи Фото: kremlin.ru

Эрдогановского «месседжа» не вышло: прорыва в зерновой сделке не будет

«Можно сказать, что весь мир устремил взгляд на зерновую сделку: что получится, какой будет результат? У всех есть ожидание. Я считаю, верю, что после наших контактов и в ходе нашей пресс-конференции мы дадим миру необходимый месседж», – заявил перед переговорами Реджеп Тайип Эрдоган.

Сразу отметим, что никакого изменения позиции России по этому вопросу по итогам встречи не произошло. Ставка турецкого лидера «на прорыв» не сыграла.

«Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности», – заявил Путин

Изначально турецкий лидер активно зазывал Владимира Путина в гости, но такой визит на фоне освобождения украинских военных в Турции выглядел бы странно. В итоге именно Эрдогану пришлось поехать «на поклон» в Сочи.

Какие «козыри» привез в Сочи Эрдоган

Президент Турции ничего не делает просто так. Сегодня у него был шанс войти в историю как политику, вернувшему Владимира Путина в зерновую сделку. Казалось бы, после грандиозного обмана России Западом и закономерным разрывом участия РФ в зерновом коридоре, это пустая затея.

Ставка турецкого лидера «на прорыв» не сыграла Фото: kremlin.ru

Но Эрдоган приехал не с пустыми руками, а с серьезными козырями в рукаве. Турция совместно с ООН приготовила конкретные предложения. Видимо, по исполнению обещаний, которые так и остались невыполненными Западом. Речь о подключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии санкций против поставок российского продовольствия и удобрений.

Однако Россия уже сталкивалась ранее с обещаниями, которые так и остались висеть в воздухе. Путин, говоря о выходе РФ из зерновой сделки, четко заявлял, что Россия может вернуться к соглашению лишь при исполнении ранее заявленных обязательств Запада.

Газовый хаб – это win-win, но Эрдоган делает проект предметом торга?

Эрдоган был намерен перебить эту позицию газовым хабом, концепцию которой туркам презентовал «Газпром» еще 3 июня.

«Касательно создания во Фракийском регионе газового хаба – это отдельно обогатит наши отношения», – считает Эрдоган.

Тут все просто: поставлять газ по «Турецкому потоку» южной республике, которая будет перепродавать голубое топливо в Европу с наценкой для западных «партнеров».

Турецкий лидер выразил готовность стать посредником в урегулировании конфликта на Украине Фото: kremlin.ru

«Надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. Мне кажется, это пойдет на пользу», – заявил сегодня Путин Эрдогану.

«Договоренности, достигнутые при посредничестве Турции, Украина отправила на свалку»

Классическая ситуация win-win. Но Эрдоган, очевидно, рассчитывал, что для России данный проект имеет куда большее значение из-за потери европейского рынка сбыта газа.

Кроме того, турецкий лидер выразил готовность стать посредником в урегулировании конфликта на Украине. Эрдоган хочет взять на себя организацию прямых переговоров. Конечной целью он видит обеспечение прочного мира между Россией и Украиной.

На это Путин тонко напомнил о прошлых итогах дипломатических усилий Турции на украинском треке. «Договоренности, достигнутые при посредничестве Турции, Украина отправила на свалку», – заявил Путин. Но, правда, добавил, что Москва никогда не отказывалась от посреднических услуг по ситуации на Украине.

Путин тонко напомнил о прошлых итогах дипломатических усилий Турции на украинском треке Фото: kremlin.ru

Друг НАТО, России и Украины – одновременно: в чем феномен Эрдогана

В целом, турецкий лидер, конечно, поражает своей способностью находить выгоду и избегать сложностей в равномерном сотрудничестве со сторонами, которые находятся между собой в острой конфронтации. Выглядит это как некая дипломатическая магия от турецкого лидера.

Можно по-разному относиться к Эрдогану, но на всей планете только он может быть важнейшим членом НАТО и называть Путина другом, или поставлять Украине «Байрактары» и ездить к Президенту России в Сочи, создавая с РФ газовый, а теперь и зерновой хаб. Да, и попутно настаивать на «украинском Крыме». Думается, об этой стороне многогранного Эрдогана в России забудут не скоро.

Впрочем, все «козыри», которые Эрдоган выложил на стол Путину в Сочи, даже без встречных шагов России, являются желанными, как для Турции, так и для ее лидера. Эрдоган не против стать не только основателем турецкого газового хаба, но и продовольственного. Поэтому Россия может воспринимать «подарки» Эрдогана не как плату за возвращение к зерновой сделке, а как основание для торга со своей стороны.

В Будапеште обговаривался альтернативный вариант с поставками зерна из России в нуждающиеся страны Африки Фото: rais.tatarstan.ru

Визит Минниханова в Будапешт и альтернативный вариант зерновой сделки

Поэтому РФ выкладывает на стол свой вариант зерновой сделки. Как известно, ее контуры стороны обсудили 20 августа в Будапеште. В тот день Раис Татарстана Рустам Минниханов встречался с Эрдоганом и эмиром Катара Тамимом ибн Хамад Аль Тани на государственном празднике Венгрии – Дне святого Иштвана. Публичных и официальных встреч у татарстанского лидера в тот уик-энд хватало, как собщала его пресс-служба, он работал по по республиканской повестке. Но, как известно, главные переговоры бывают в кулуарах.

По сообщениям российских и зарубежных СМИ, в Будапеште обговаривался альтернативный вариант с поставками зерна из России в нуждающиеся страны Африки через Турцию при финансовой поддержке Катара. При этом, новый формат сделки может стать предметом торга по возвращению России в «украино-турецкий коридор». Потому что этот вариант не отменяет «зерновой коридор» с участием Украины, а может его дополнить. То есть, обе инициативы в теории могут быть реализованы.

Сегодня Путин по итогам встречи с Эрдоганом также говорил о поставках зерна в африканские страны без участия Украины. И называл Катар одной из сторон договоренности.

Фото на анонсе: kremlin.ru