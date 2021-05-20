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Ру Тат
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20 мая 2021  18:12
Эльза Кузнецова

Многоквартирный дом в Нижнекамске получил заключение о соответствии

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Жилой дом №35а по улице Фикрята Табеева в 49 микрорайоне Нижнекамска получил заключение о соответствии от Инспекции госстройнадзора РТ.

Здание построено по республиканской программе социальной ипотеки. Оно было возведено в течение двух лет — стройка началась в апреле 2019 года.

Дом состоит из десяти этажей, четырех блок-секций, 169 квартир. Общая площадь составляет 10,7 тыс. квадратных метров. 

Квартиры сдаются с чистовой отделкой, оснащены пожарными извещателями и счетчиками, на батареях установлены регуляторы тепла.

Застройщиком выступил Госжилфонд при Президенте РТ, генеральным подрядчиком — ООО «Стройстандарт».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Сармановском районе РТ началось строительство жилого дома с индивидуальным отоплением.

#нижнекамский район #соципотека #госжилфонд при президенте рт
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