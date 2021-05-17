В Сармановском районе РТ началось строительство жилого дома с индивидуальным отоплением

Государственный жилищный фонд приступил к строительству 24-квартирного жилого дома с индивидуальным отоплением в Сармановском районе Татарстана.

Дом возводится благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Будущая кирпичная новостройка на улице Куйбышева в селе Сарманово будет состоять из четырех этажей и одного подъезда.

Жильцы въедут в 16 однокомнатных, четыре двухкомнатных и четыре трехкомнатных квартиры. Их общая площадь составит 1,2 тыс. кв. метров.

Новое жилье введут в эксплуатацию с чистовой отделкой, оборудуют двухконтурным газовым котлом, сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии и автоматическими газоанализаторами.

Инвестиционный план Госжилфонда Татарстана на текущий год предполагает строительство в городах и районах республики 5 159 квартир на 280 тыс. кв. метров.