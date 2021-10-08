Многоквартирные дома в Замелекесье прошли итоговую проверку Госстройнадзора РТ

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В Набережных Челнах завершилась итоговая проверка Госстройнадзора РТ двух новых десятиэтажных домов в жилом районе Замелекесье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дом №10а находится на улице Якупова. Здание включает 160 квартир, его площадь — 7,5 тыс. квадратных метров. Второй дом — №95б — на 200 квартир построен на проспекте Фоменко. Его площадь составляет 9,3 тыс. квадратных метров.

Строительство объектов стартовало летом 2019 года. Сейчас территория между домами благоустроена и оборудована детскими игровыми площадками. Застройщиком выступает «Домкор».

«Проверка законченных объектов завершена положительно. Идет подготовка выдачи заключений о соответствии проектной документации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что строящиеся в Набережных Челнах соципотечные дома готовы более чем на 90%.