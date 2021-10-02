Строящиеся в Набережных Челнах соципотечные дома готовы более чем на 90%

В Набережных Челнах активно продолжается строительство многоквартирных домов по программе социальной ипотеки. Все объекты уже находятся в высокой степени готовности, отмечает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Так, в 63-м микрорайоне завершается строительство домов на 216 и 409 квартир. В доме 63/16 выполняется устройство внутренних и наружных сетей, ведутся отделочные работы, производится благоустройство территории. Работы выполнены на 82%.

В доме 63/20 ведется проверка Инспекции государственного строительного надзора, идет устранение замечаний. Общее выполнение работ составляет 97%.

Кроме того, в высоком темпе ведется строительство домов 63/02, 63/03, 63/04 и 63/14 на 170 квартир каждый.

«Дома будут сданы до конца текущего года», — уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Набережных Челнов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Госжилфонд увеличит стоимость квадратного метра по соципотеке в Казани на 27%, в Набережных Челнах — на 16%.