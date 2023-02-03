Многофункциональные зоны на маршруте Казань – Екатеринбург в РТ появятся в 2024 году

Объекты дорожного сервиса на участках маршрута Казань – Екатеринбург в Татарстане должны появиться к моменту завершения строительных работ – до конца 2024 года. Об этом заявил руководитель Росавтодора Роман Новиков на совещании в Казани, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«На объектах строительства и реконструкции, входящих в маршрут Казань – Екатеринбург на территории Татарстана, предусмотрено 18 площадок отдыха с перспективой их развития в многофункциональные зоны дорожного сервиса», – рассказал Новиков.

Сейчас ведется работа по оформлению земельных участков под эти площадки и многофункциональные зоны, отметил он. «После завершения этих процедур мы подпишем с инвесторами дорожные карты, в которых согласуем все взаимосвязанные работы на наших площадках, прописав завершение строительства многофункциональных зон до конца 2024 года», – уточнил руководитель Росавтодора.

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов предусмотрено восемь площадок отдыха под строительство многофункциональных зон – по 4 четыре в каждом направлении движения. Еще 10 площадок отдыха будет построено во время реконструкции участков трассы М7 в Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах – от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном.

Протяженность скоростного маршрута Казань – Екатеринбург в Татарстане составит более 300 км.

Напомним, в Татарстане началась реконструкция участков трассы М7 «Волга», входящих в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Общая протяженность участков реконструкции составляет 96,4 км.