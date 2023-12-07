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Общество 7 декабря 2023 11:02

Многодетным семьям из Казани бесплатно предоставят еще 215 земельных участков

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Многодетным семьям, постоянно проживающим в Казани, бесплатно передадут еще 215 земельных участков под строительство домов. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Все участки находятся на территории дачного сельского поселения Яшь Кеч в Высокогорском районе республики.
Претендовать на земли могут семьи с тремя и более детьми для индивидуального жилищного строительства.

Напомним, что в ноябре этой категории семей было передано 194 земельных участка в границах этого же дачного поселения.

Указом Президента России Владимира Путина предстоящий год объявлен Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, говорится в документе
#многодетные семьи
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