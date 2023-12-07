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Многодетным семьям из Казани бесплатно предоставят еще 215 земельных участков
Многодетным семьям, постоянно проживающим в Казани, бесплатно передадут еще 215 земельных участков под строительство домов. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Все участки находятся на территории дачного сельского поселения Яшь Кеч в Высокогорском районе республики.
Претендовать на земли могут семьи с тремя и более детьми для индивидуального жилищного строительства.
Напомним, что в ноябре этой категории семей было передано 194 земельных участка в границах этого же дачного поселения.
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