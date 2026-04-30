Многодетным не будут отменять выплаты из-за небольшого роста дохода
Многодетные семьи, получающие единое пособие, смогут сохранить право на выплату на ближайший год, даже если их среднедушевой доход немного превысил прожиточный минимум, но не более чем на 10%. Нововведение начнет действовать с 22 мая.
«В целом действует следующая формула: если 50% прожиточного минимума позволяет довести доход семьи до критерия нуждаемости, назначается именно этот уровень. Если нет – выплата может увеличиваться до 75% или 100%. Однако в данном случае речь идет о семьях, чей доход превышает критерий нуждаемости примерно на 10%, поэтому им будет автоматически назначено 50%», – пояснила «Татар-информу» член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Если среднедушевой доход многодетной семьи в Татарстане превысил 10%, то пособие продолжат выплачивать в размере 50% от регионального прожиточного минимума. В Татарстане он составляет 16 098 рублей.
Отказы, вынесенные с 1 января 2026 года из-за незначительного превышения дохода, пересмотрят автоматически – повторно обращаться не потребуется, результат придет в личный кабинет на Госуслугах.