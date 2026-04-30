Общество 30 апреля 2026 08:00

Повышение пенсий, упрощение выписки жильцов и рейтинг автошкол: гид по законам мая

Многодетным не будут отказывать в едином пособии из-за роста доходов до 10%

В мае произойдут изменения в российских законах и нормативных правовых актах, которые коснутся пенсионеров, многодетных семей, собственников жилья, обучающихся в автошколах и граждан, участвующих в судебных процессах. Полный разбор всех новелл – в обзоре «Татар-информа».

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кому повысят пенсии в мае

В мае для ряда категорий россиян традиционно пересчитают пенсионные выплаты. Повышение в первую очередь затронет тех, кому в апреле исполнилось 80 лет, а также инвалидов I группы: их фиксированная выплата к страховой пенсии будет увеличена вдвое — примерно до 19,2 тыс. рублей. Перерасчет проведут автоматически, без заявлений.

Также изменения коснутся бывших летчиков гражданской авиации и работников угольной отрасли — размер доплат для них определяется с учетом стажа и уровня заработка. Дополнительно увеличатся выплаты гражданам с северным и сельским стажем.

Отдельно в мае предусмотрена разовая федеральная выплата в размере 10 тыс. рублей для участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Собственники жилья смогут быстрее выписать «мертвые души»

С 1 мая собственникам будет легче выписать из своей недвижимости «мертвые души». Если гражданин фактически не живет по адресу, одной «прописки на бумаге» больше недостаточно.

Теперь порядок упростят: МВД сможет аннулировать регистрацию в административном порядке, опираясь на результаты собственных проверок. Владельцы жилья смогут аннулировать регистрацию тех, кто годами не проживает в квартире и не платит за коммунальные услуги. В качестве доказательств подойдут показания соседей или акты управляющей компании.

В итоге вся процедура от проверки до снятия с регистрации будет занимать чуть больше недели. Раньше для выписки бывших членов семьи или посторонних приходилось идти в суд, собирать доказательства и ждать решения месяцами.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

БАДы начнут оценивать по качеству и эффективности

Правительство РФ утвердило критерии качества и эффективности биологически активных добавок. Соответствующее постановление вступит в силу 1 мая.

К критериям качества, в частности, отнесли наличие у изготовителя действующего свидетельства о государственной регистрации добавки, наличие маркировки, соответствие показателям безопасности и составу, подтвержденное аккредитованной российской испытательной лабораторией. Качество БАДов будет определяться только при соблюдении совокупности всех обязательных условий.

Эффективность БАДов может подтверждаться научными исследованиями, опубликованными в рецензируемых изданиях и включенными в российские и международные базы научного цитирования. Собственные данные производителей тоже подойдут в качестве доказательств эффективности. Это могут быть результаты клинических испытаний или наблюдений, которые фиксируют влияние добавок на здоровье человека и описывают режимы их применения.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вывоз золота из России усложнят

С 1 мая из России в государства Евразийского экономического союза запретят вывозить аффинированное золото в слитках весом более 100 граммов. Напомним, что в ЕАЭС помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Есть исключения. Первое – разрешается вывозить золото в слитках общим весом более 100 г через аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Владивостока (Кневичи) при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты (ФПП).

Второе – физлица вправе вывезти драгметалл в страны, не входящие в ЕАЭС, через аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Кневичи при наличии разрешения ФПП.

Положения указа не распространяются на случаи вывоза из России за границу золота в слитках кредитными организациями.

Ожидается, что запрет поможет снизить риск вывода капитала за границу через покупку и вывоз слитков. Кроме того, он позволит сделать такие операции более прозрачными, особенно при перемещении в страны ЕАЭС и при вывозе физлицами в третьи страны. Меры также направлены на предотвращение использования золота в серых схемах – например, в незаконной торговле или для отмывания денег.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Доходы инвалидов и ветеранов защитят от взысканий приставов

С 6 мая расширяется список доходов инвалидов и ветеранов, которые будут защищены от взысканий. Например, выплаты за технические средства реабилитации, купленные до 1 января 2025 года. Также – на протезы (кроме зубных) и протезно-ортопедические изделия, приобретенные до этой даты.

Отдельно защищены расходы на проезд к месту получения или изготовления таких средств и обратно. Это касается инвалидов, ветеранов и сопровождающих лиц. Также нельзя взыскивать деньги на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минкульт России будет определять приоритетные темы для господдержки кинематографа

Министерство культуры России с 6 мая получит полномочия, по которым сможет ежегодно утверждать объемы финансирования национальных фильмов и приоритетные темы.

Полное или частичное государственное финансирование производства национальных фильмов будет осуществляться в соответствии с утвержденными объемами и только для проектов, соответствующих приоритетным темам.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обжаловать решения суда станет проще

С 10 мая меняется порядок обжалования решений мировых судей, которые уже вступили в законную силу. Ключевое изменение касается места подачи кассационных жалоб.

Теперь такие жалобы на приговоры мировых судей и решения районных судов, принятые по итогам апелляционного рассмотрения, нужно будет направлять не в кассационные суды общей юрисдикции, а в президиумы областных, краевых и других равных им судов (например, верховных судов республик).

Если жалоба подана до 10 мая этого года, ее будут рассматривать по старым правилам. Новые нормы применяются только к обращениям, поданным после этой даты.

Фото: © «Татар-информ»

Многодетным не будут отменять выплаты из-за небольшого роста дохода

С 22 мая многодетные семьи, получающие единое пособие, смогут сохранить право на выплату на ближайший год, даже если их среднедушевой доход немного превысил прожиточный минимум, но не более чем на 10%.

В таком случае пособие продолжат выплачивать в размере 50% от регионального прожиточного минимума. В Татарстане он составляет 16 098 рублей.

«В целом действует следующая формула: если 50% прожиточного минимума позволяет довести доход семьи до критерия нуждаемости, назначается именно этот уровень. Если нет – выплата может увеличиваться до 75% или 100%. Однако в данном случае речь идет о семьях, чей доход превышает критерий нуждаемости примерно на 10%, поэтому им будет автоматически назначено 50%», – пояснила «Татар-информу» член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Отказы, вынесенные с 1 января 2026 года из-за незначительного превышения дохода, пересмотрят автоматически – повторно обращаться не потребуется, результат придет в личный кабинет на Госуслугах. Нововведение ввели, чтобы семьи не теряли поддержку из-за небольшого роста доходов.

Фото: © Сергей Бобылев / РИА Новости

Банк России получит доступ к единому регистру сведений о населении

С 28 мая Центробанку России предоставят доступ к федеральному регистру сведений о населении. Благодаря нововведению регулятор сможет точнее идентифицировать людей в системе кредитных историй.

Данные из регистра будут использоваться в Центральном каталоге кредитных историй, чтобы избежать ошибок. Например, когда клиенту отказывают в кредите, потому что не могут найти его кредитную историю. Новый закон решает эту проблему, поскольку в доступе ЦБ РФ будут самые современные и достоверные данные для идентификации заемщиков.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рейтинг эффективности автошкол составит МВД

С 28 мая в России начнет действовать закон о едином рейтинге автошкол. Эффективность их работы определит Министерство внутренних дел (МВД). Среди критериев – доля выпускников автошкол, сдавших экзамены с первой попытки; доля выпускников, не прошедших тест; количество ДТП из-за нарушения правил выпускниками автошкол со стажем вождения до двух лет.

«Статистика и аналитика будут работать на то, чтобы посмотреть, какие автошколы действительно выпускают квалифицированных достойных водителей, а какие просто делают вид. Я всегда был за безопасность дорожного движения, поэтому, конечно, отслеживать нужно. Я здесь двумя руками за», – прокомментировал «Татар-информу» автоюрист Дмитрий Славнов.

Показатели для рейтинга МВД будет формировать ежегодно не позднее 15 февраля, начиная со следующего года, и размещать на сайте ГИБДД.

#гид по законам #пенсии в рф #многодетные семьи #собственники жилья #БАДы #золото #судебние приставы #минкульт россии #кинематограф #Суды #банк россии #автошколы #рейтинг автошкол
В Кремле объяснили, почему парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники

На Спасской башне Казанского Кремля ветер сорвал стрелку часов

