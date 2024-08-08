Многодетный отец из Арска служит в медроте, а его жена возит гумпомощь на СВО

Военнослужащий Равиль из Арского района РТ служит в зоне СВО с 26 октября 2022 года. В настоящее время он находится в кратковременном отпуске, который продолжится до 16 августа.

Дома военного встречает супруга Диана Гиззатуллина, она мама семерых детей. От Равиля она родила пятерых сыновей, которым сегодня 12, 8, 6 лет и 4 года, а самому младшенькому Исламу всего три месяца.

«Пятый сын стал для нас неожиданностью. Я перенесла четыре операции, только во время четвертой врачи обнаружили мою беременность. В настоящее время я в декретном отпуске», — рассказывает Диана.

Равиль Гиззатуллин был мобилизован в зону специальной военной операции. Будучи многодетным отцом, он мог бы взять отсрочку, однако утаил, все раскрылось уже на месте, во время сверки документов.

«Сказал, что и в армии не служил, но хочет сейчас внести свой вклад. Мы не стали препятствовать, так как уклонение для него было равно трусости. К тому же, были мобилизованы его друзья. Разве можно выразить недовольство по поводу его решения? Раз так хочет, значит, остается согласиться, — говорит Диана Гиззатуллина. — Он хотел работать в полиции, но тех, кто не служил в армии, туда не принимают. Поэтому обратился в военный комиссариат, чтобы изменить категорию».

В зоне специальной военной операции Равиль попал в медицинскую роту. Служит водителем автомобиля-эвакуатора для перевозки раненых. «На дороге нельзя снижать скорость, остановиться. Нужно быть предельно осторожным, внимательным», — говорит он. По его словам, здесь требуется мастерство, решительность и ловкость.

Супруга бойца сама не раз доставляла гуманитарную помощь на передовую. В первый раз она попросила взять ее в нелегкую дорогу друга Равиля.

«Андрей согласился, так как я умею водить машину, поэтому в дороге могу его сменить за рулем. Затем Андрей также был мобилизован по контракту, а до него подписал контракт еще один друг Сергей, — рассказывает Диана. — Мы побывали в трех местах: Луганске, Донецке, затем в Херсоне, расположенном в 700 километров от Донецка. Там же находился и Равиль. Он знал о моем приезде, сильно переживал».

Тогда Диана познакомилась с волонтером Алиной Латиповой, которая также оказывает огромную помощь нашим бойцам. «Мы хотели ехать на личные средства, однако девушки-волонтеры дали нам деньги на дорожные расходы. И я осталась с ними. Слушать рассказанное — одно, а видеть своими глазами — совсем другое», — отметила активистка.

Пока Диана находилась в поездке, дети находились с ее родителями. «Я живу вместе со своими родителями. Начали было строить дом, но строительство пока приостановлено. Достроим, когда вернется Равиль. Пусть только благополучно вернется. Родители уже в возрасте, сами нуждаются в уходе. Однако все еще помогают по мере сил», — рассказала волонтер.

Во всем семью поддерживают свекровь Светлана и свекор Наиль. Братья также оказывают помощь. «При такой опоре со всем можно справиться. Но это не значит, что я во всем полагаюсь на них, такое не в моих правилах. Везде успеваю. Раз родила ребенка, то его воспитание — мой долг. Терпишь, стараешься, — говорит Диана. — Как сказала, я присоединилась к ряду волонтеров. Занимаюсь поисками воинов-контрактников, пропавших без вести. Если обращаются их родители, родственники, то стараюсь всё выяснить».

Сбор гуманитарной помощи также дело нелегкое. Однако волонтеры не жалуются, стараются найти всё, что просят солдаты.

«Мой муж и муж Алины Латиповой в зоне СВО. А у остальных волонтеров никого из близких там нет. Но они не уходят, занимаются сбором гуманитарной помощи, отодвигая личное на второй план, а ведь у всех еще есть основное место работы, — говорит Диана. — Мы так устаем, не только физически, но и морально. Но если смогла кому-то помочь, то очень рада этому».

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ Владимира Путина о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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