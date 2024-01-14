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Многодетные семьи из буинского села Рунга изготовили блиндажные свечи для СВО
В селе Рунга Буинского района Татарстана целыми семьями изготавливают окопные свечи. Петровы воспитывают троих приемных детей Аделину, Савелия, Евангелину, а в семье их старшей дочери Снежаны еще трое — Айгуль, Ислам и Айрат. Под чутким руководством взрослых в эти дни они заняты изготовлением окопных свечей.
Сначала они готовили материал, нарезали картон. Заранее приобретенный для этих целей парафин растопили взрослые и вместе с детьми залили в банки.
Дружной семейной бригадой они сделали уже более ста свечей, но на этом Петровы не собираются останавливаться и планируют до отправки гуманитарного груза сделать еще больше.
Тамара Петрова считает, что патриотизм у молодого поколения нужно развивать с малых лет. Она работает директором сельского Дома культуры и в свободное от работы время вместе с жителями создает окопные свечи и собирает гуманитарный груз, который отвозят в буинский штаб сбора.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что буинские волонтеры очистили от снега территорию дома матери бойца СВО.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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