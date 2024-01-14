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Буинские волонтеры очистили от снега территорию дома матери бойца СВО
Студенты Буинского ветеринарного техникума – участники волонтёрского отряда «Игелек» помогают пожилым жителям и родственникам участников специальной военной операции по хозяйству.
На днях после обильного снегопада по обращению матери участника СВО Гульгены Бархановой волонтеры очистили территорию дома. Сын женщины Радик в сентябре 2023 года подписал контракт и отправился на передовую. Ранее он учился в Буинском ветеринарном техникуме и был участником волонтёрских движений.
Гульгена Барханова сейчас после операции и не может выполнять тяжелую работу, но благодаря волонтерам удается быстро справляться со всеми домашними делами.
Она поблагодарила ребят и сказала, что они, как «тимуровцы», всегда приходят на помощь.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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