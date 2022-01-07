В Челнах семье Тимониных с 13 детьми подарили холодильник

В Набережных Челнах семье Сергея и Елены Тимониных с 13 детьми подарили холодильник. Такой подарок многодетная семья, проживающая в Замелекесье, получила в канун Рождества от депутата Госдумы РФ Татьяны Ларионовой. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Рождественский подарок привезли челнинцам вице-мэр Ирина Сагидуллина, депутат Госсовета РТ Марсель Мингалимов, исполняющий обязанности главы администрации Комсомольского района Фидарис Хабибуллин, начальник Управления соцзащиты Ирина Скрябина.

Супруги Сергей и Елена вместе 27 лет. За это время в семье родились восемь мальчиков и пять девочек. Глава семьи многие годы работал на заводе КАМАЗ, сейчас трудится в ЖЭК в Замелекесье.

Мама Елена поддерживает атмосферу уюта и тепло в доме, любит готовить выпечку для домочадцев. В роли поваров, кондитеров пробуют себя и остальные члены семейства Тимониных.

Все дети в семье разносторонне развиты. Некоторые увлекаются плаванием, другие единоборствами, также учатся в музыкальной школе, посещают вокальные и танцевальные кружки. Отец семейства играет на гитаре, мама с детьми поют. Старшие дети уже живут отдельно от родителей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Менделеевском районе РТ исполнили мечту многодетной семьи с десятью детьми.