В Менделеевском районе РТ исполнили мечту многодетной семьи с десятью детьми

Руководители и предприятия Менделеевского района присоединились к благотворительным новогодним акциям и исполнили мечты юных менделеевцев. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Так, генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров исполнил желание многодетной семьи Булатовых, где воспитывается десять детей, вручив им ноутбук и сладкие подарки.

В рамках проекта «Мечты сбываются» руководитель района Радмир Беляев воплотил в реальность пожелание девочки Полины, которая хотела получить мобильный телефон и всегда оставаться на связи.

Помимо этого, руководитель района совместно с депутатом Госсовета РТ Эдуардом Шарафиевым поздравил с Новым годом воспитанников и коллектив приюта для детей и подростков «Камские зори».

В приюте прошло новогоднее представление для детей. Радмир Беляев поздравил коллектив с Новым годом, пожелал здоровья, тепла, успехов в учебе и вручил присутствующим сертификат на приобретение компьютерной техники. Эдуард Шарафиев вручил детям сладкие подарки и телевизор.