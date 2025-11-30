Многодетная жительница Бугульмы воспитывает двух юных хоккеистов

Юлия Бадретдинова из Бугульмы воспитывает троих детей. У ребят из многодетной семьи разносторонние увлечения. Дочь Амалия и сын Ансар играют в одной хоккейной команде. О воспитании детей и семейных ценностях накануне Дня матери жительница Татарстана рассказала «Татар-информу».

«Старшего сына зовут Аскар, ему 17 лет, он учится в "Алабуга политехе", занимается промышленной робототехникой. Амалии 11 лет, она учится в пятом классе, занимается хоккеем. Ансар учится в четвертом классе, он тоже хоккеист. Дети играют за команду "Арслан"», – сообщила она.

Поначалу ее дочь Амалия, как и многие девочки, увлекалась танцами. Когда младший брат начал ходить на хоккей, девочка вместе с мамой ждала его во время тренировок. Однажды Юлия по совету знакомых решила отвести дочь на пробную тренировку.

«Сходила на одну тренировку с мальчишками и сказала: "На танцы я больше не пойду". С того времени она ходит на хоккей. Старшим девочкам можно играть за младших мальчиков, поэтому они у меня в одной команде. Сейчас ее пригласили играть за вторую команду», – объяснила многодетная мама.

Ее дети участвуют в первенстве Республики Татарстан, каждую неделю играют с командами из разных городов. А когда бывают дома, помогают матери.

«Не хочу хвалиться, но считаю, что дети у меня воспитаны хорошо. Всегда и во всем мне помогают, мы живем очень дружно. Помогают на кухне – Амалия в подготовке продуктов, а Ансар – в готовке. Печем вместе блинчики, пироги и торты на праздники», – говорит Юлия Бадретдинова.

Мама вместе с детьми любит навещать бабушек и дедушек, старается воспитать у ребят доброту, уважение к старшим. Женщина успешно совмещает воспитание детей с работой. Благодаря господдержке на основе социального контракта Бадретдинова недавно открыла студию по пошиву женской и детской одежды.

