«Лучшие мамы на Земле»: многодетные женщины – о том, как совмещать материнство и карьеру

По данным Минтруда РТ, за последние 12 лет количество многодетных семей в Татарстане увеличилось в два с лишним раза. Легко ли быть многодетной мамой, растить детей, раскрывать в них умения и таланты и при этом строить карьеру? Накануне Дня матери свои истории «Татар-информу» рассказали жительницы трех районов республики.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Стараемся быть с детьми на одной волне – чтобы они нам доверяли и все рассказывали»

Эльвира Шавалеева из Высокогорского района Татарстана – счастливая мама пятерых детей. В этом году она и ее любимый супруг Радик отметили фарфоровую свадьбу.

«В браке мы уже 20 лет. Познакомились во время учебы в Атнинском сельскохозяйственном техникуме, куда я поступила после 9 класса, чтобы выучиться на бухгалтера. Радик в это время учился на последнем курсе на механика. Познакомились в большой компании на празднике. Год встречались, потом поженились. Радику тогда было 20, а мне 17 лет. Жили в общежитии, через год родился наш первенец», – рассказывает Эльвира Шавалеева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас Эльвире 36 лет, она находится в отпуске по уходу за младшим сыном. До выхода в декрет работала контролером в ООО «Газпром трансгаз Казань». Ее супруг трудится водителем в ООО «Автотранс». В семье Радика не было братьев и сестер, поэтому он мечтал стать многодетным папой. Эльвира это решение поддержала, поскольку и сама очень любит детей.

«Каждого ребенка дает Бог. Когда я встретила Радика, поняла, что буду за ним как за каменной стеной. Что сможем и детей поднять, и дом построить, и все у нас будет хорошо. Так и произошло, мы добились всего вместе», – делится она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конечно, сохранить семью, по ее словам, нелегкий труд. Здесь важны поддержка и взаимовыручка. Поэтому супруги во всем помогают друг другу, не разделяют обязанности.

«У нас нет распределения дел на женские и мужские. Он может помыть детей в бане, приготовить еду, сделать уборку. А я могу плитку положить», – говорит многодетная мама.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гордость родителей – их дети. Старший сын, 20-летний Тимур, учится на втором курсе Казанской академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана.

«Моя мама – лучшая мама на Земле. Она очень красивая, умная и трудолюбивая, может помочь каждому из нас», – рассказывает Тимур.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Старшей дочери Азалии 16 лет, она учится на первом курсе колледжа технологии и дизайна.

«Всегда беру пример с родителей. Привыкла к тому, что у меня большая семья, я очень счастлива», – делится Азалия.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Средняя дочь Раделия учится во втором классе Высокогорской школы, ей 8 лет, она увлекается танцами. Аделии 5 лет, а Самиру два года, они ходят в детский сад. Аделия также увлекается танцами, любит играть в шахматы.

«Быть многодетной мамой непросто, нужно уметь распределять время, чтобы его хватало на уборку, готовку и на детей, чтобы со всеми пообщаться, помочь с уроками, отвезти в кружки», – отмечает Эльвира Шавалеева.

Супруги Шавалеевы говорят, что им проще находить общий язык с сыновьями и дочками, поскольку они рано поженились, еще в студенческие годы. Молодые родители на одной волне со своими детьми.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наш секрет семейного счастья – в любви, доверии, взаимопонимании и уважении. Стараемся общаться с детьми, быть с ними на одной волне, чтобы они нам доверяли и все рассказывали. А молодым людям советуем – не нужно бояться и откладывать на потом. Если есть любовь, нужно строить семью», – советует Эльвира Шавалеева.

Находясь в декретном отпуске, многодетная мама продолжает трудиться. Она ведет дела в принадлежащих семье магазинах женской одежды, а еще освоила кейтеринг. В дальнейшем планирует открыть собственное предприятие.

Фото: из семейного альбома Гайнутдиновых

«Каждый чувствует, когда другому нужна помощь»

Регина Гайнутдинова из Бавлов с детских лет заботилась о сестренках, а когда выросла, решила стать многодетной мамой. Своего избранника – Руслана она повстречала в студенческие годы.

«Моя сестра познакомилась с парнем, а у него был друг. Так через сестру меня познакомили с будущим мужем. Я сразу поняла – это тот человек, с которым хочу прожить свою жизнь. Мы сделали никах, когда мне было 18 лет», – рассказала Регина Тимерзановна.

Свадьбу сыграли, когда невесте исполнился 21 год. Молодые люди очень хотели детей, но родить первенца удалось лишь через пять лет совместной жизни.

Фото: из семейного альбома Гайнутдиновых

«Я выросла в многодетной семье. Сколько себя помню, часто оставалась смотреть за сестрами. Мне всегда нравилось общаться с детьми, воспитывать их. Поэтому хотела стать мамой в молодом возрасте. Никогда не думала, что ребенок будет чему-то мешать. Каждый ребенок пришел в мою жизнь вовремя», – отмечает женщина.

Сейчас ее старшая дочь Аида учится в шестом классе, Эмилия в этом году пошла в первый класс. Ранель ходит в детский сад. Супруги Гайнутдиновы вместе занимаются воспитанием детей и домашними делами.

«Муж меня вообще во всем поддерживает, помогает, полностью обеспечивает. У нас это как-то на интуитивном уровне – каждый чувствует, когда другому нужна помощь», – говорит Регина Тимерзановна.

Фото: из семейного альбома Гайнутдиновых

В большой семье есть свои традиции.

«В выходные в конце каждого месяца мы все вместе куда-нибудь выбираемся – идем в ресторан пообедать, едем в развлекательный центр. Если не получается куда-то выехать, устраиваем семейный ужин дома. Это тот момент, когда мы можем побыть вместе, поговорить, обсудить, что случилось за целый месяц, – у кого что хорошего, что плохого, какие новые интересы появились у детей», – объясняет Гайнутдинова.

Супруги вместе с детьми часто навещают родителей.

«Я рано осталась без отца, мама снова вышла замуж. Дети считают моего отчима своим бабаем, очень его любят. В День матери мы обязательно поедем к нашим родителям, подарим подарки. Но самое важное для нас – просто побыть вместе. Мой муж всегда может просто так, без повода заехать к моим родителям, проведать, посидеть, поговорить, а я – к его родителям», – рассказывает многодетная мама.

Фото: из семейного альбома Гайнутдиновых

По словам женщины, дети вдохновляют ее на работу и творчество.

«Трое детей – это ни в коем случае не помеха для личной самореализации. Наоборот, чем больше детей, тем больше возможностей, просто их нужно видеть», – утверждает Гайнутдинова.

В этом году благодаря социальному контракту она открыла собственную фотостудию. А еще многодетная мама проводит занятия для других женщин. К примеру, для страдающих от депрессии во время декретного отпуска.

Фото: из семейного альбома Гайнутдиновых

«Пять лет назад получила образование коуча. Выучилась на ведущую женских проектов и теперь провожу разные творческие мероприятия – мастер-классы, курсы», – отмечает собеседница «Татар-информа».

Напоследок многодетная мама рассказала о роли, которую играют дети в ее жизни.

«Дети для меня – возможность развиваться и быть настоящей, счастливой женщиной», – поделилась Регина Тимерзановна.

Фото: из семейного альбома Бадретдиновых

«Мне хочется быть хорошей мамой. И я не скажу, что это сложно»

Юлия Бадретдинова из Бугульмы воспитывает троих детей. У ребят из многодетной семьи разносторонние увлечения.

«Старшего сына зовут Аскар, ему 17 лет, он учится в «Алабуга Политех», занимается промышленной робототехникой. Амалии 11 лет, она учится в пятом классе, занимается хоккеем. Ансар учится в четвертом классе, он тоже хоккеист. Дети играют за команду «Арслан», – рассказала Юлия Викторовна.

Поначалу Амалия, как и многие девочки, увлекалась танцами. Когда младший брат начал ходить на хоккей, девочка вместе с мамой ждала его во время тренировок. Однажды Юлия Викторовна по совету знакомых решила отвести дочь на пробную тренировку.

Фото: из семейного альбома Бадретдиновых

«Сходила на одну тренировку с мальчишками и сказала: «На танцы я больше не пойду». С того времени Амалия ходит на хоккей. Старшим девочкам можно играть за младших мальчиков, поэтому они у меня в одной команде. Сейчас ее пригласили играть за вторую команду», – объясняет многодетная мама.

Ее дети участвуют в первенстве Татарстана, каждую неделю играют с командами из разных городов. А когда бывают дома, помогают любимой маме.

«Не хочу хвалиться, но считаю, что дети у меня воспитаны хорошо. Всегда и во всем мне помогают, мы живем очень дружно. Помогают на кухне: Амалия в подготовке продуктов, а Ансар – в готовке. Печем вместе блинчики, пироги и торты на праздники», – рассказывает Юлия Викторовна.

Фото: из семейного альбома Бадретдиновых

Мама вместе с детьми любит навещать бабушек и дедушек. Старается воспитать у ребят доброту и уважение к старшим. Женщина успешно совмещает воспитание детей с работой. Благодаря господдержке на основе социального контракта Бадретдинова недавно открыла студию по пошиву женской и детской одежды.

«Мне всегда нравилось шить. Сначала шила руками, швейной машинки не было. Шила одежду для кукол, развивающие книжки из ткани. Смотрела в интернете, как все это делается», – вспоминает мама троих детей.

До открытия швейной студии она работала инженером на одном из предприятий города, но поняла, что это занятие не для нее.

Фото: из семейного альбома Бадретдиновых

«Я всегда была творческим человеком. Пробовала шить детскую одежду, постельное белье, бортики для кроваток. Позже прошла курсы. Когда дочка еще ходила на танцы, мне заказали пошив костюмов для нашей группы. Потом я шила спортивные костюмы для нашей хоккейной команды с логотипами», – рассказывает жительница Бугульмы.

Теперь давняя мечта сбылась: Юлия Викторовна счастлива, поскольку занимается любимым делом и реализует свои творческие потребности. Женщина сама составляет свой рабочий график, благодаря чему имеет разные жизненные бонусы.

«Теперь я сама распоряжаюсь своим временем, могу больше внимания уделять детям. На все хоккейные игры мы ездим вместе. Я не могу пропустить ни одну игру, иначе у меня душа будет просто не на месте. Мне больше не нужно ни у кого отпрашиваться и писать объяснительные», – пояснила она.

В то же время молодая мама утверждает, что самое главное для нее в жизни все-таки дети, а не карьера.

«Мне хочется быть хорошей мамой. И я не скажу, что это сложно сделать. Семья – смысл жизни, то, для чего создан человек. Мне нравится заботиться о детях, уделять им внимание и время. Мне с ними хорошо», – заключила Юлия Бадретдинова.