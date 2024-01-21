Многодетная семья из Татарстана на форуме в Москве собрала машину Голдберга

Фото: скриншот видео Минпромторга РТ

Во время мастер-класса на площадке семейного форума «Родные-любимые» в Москве трудовая династия предприятия «КАМАЗ», семья Гайфуллиных-Сафиных собрала машину Голдберга. Благодаря их слаженной работе сложный механизм заработал с первого раза. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РТ.

Фото: скриншот видео Минпромторга РТ

После мастер-класса гости из Набережных Челнов рассказали немного о своем большом семействе. Как рассказала Сагида Сафина – одна из родоначальников династии, проработавшая на КАМАЗе 28 лет, – в ее семье две дочери – Гульнара и Динара.

Фото: скриншот видео Минпромторга РТ

Мамдуда Гайфуллина добавила, что ее семья стала частью большой династии, когда ее сын Ринат женился на Гульнаре Сафиной. «Так у нас появилась большая семья. У нас восемь внуков – я очень богатая бабушка. Очень горжусь своими детьми», – призналась она.

Рассказали челнинцы и о любимых национальных блюдах. Это эчпочмаки, губадия, суп-лапша и чак-чак. Однако особенность угощений в другом – все праздничные столы Гайфуллины-Сафины всегда готовят вместе. Участие принимают и дети, и внуки, что очень объединяет и сближает семью.

«Наша семейная – реликвия нематериальная. Это оптимизм, улыбчивость и умение держаться друг за друга. Общаться, знать своих родственников, помогать друг другу», – отметила Гульнара Гайфуллина.

Напомним, на площадке московского парка ВДНХ продолжается семейный форум «Родные-любимые». Это первое мероприятие, приуроченное к Году семьи, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Событие проходит с 19 по 23 января. Подробнее о том, как прошел первый день форума на стенде Татарстана, читайте в материале «Династия с КАМАЗа, нейроармрестлинг и пироги: как Татарстан открыл Год семьи в Москве».