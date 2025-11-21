Многодетная семья из Набережных Челнов вместо земель получит выплату и сделает ремонт

Многодетная мама Светлана Гараева из Набережных Челнов отказалась от земель в пользу выплаты. Почему она приняла такое решение и как потратит средства господдержки, она рассказала «Татар-информу».

«О возможности выплаты мы узнали из письма, полученного по почте. В нем было сказано, что нам нужно прийти и выбрать участок. В письме также была указана информация о возможности получить денежную компенсацию», – рассказала Светлана Валерьевна.

Семья стояла в очереди на участок с 2022 года. Землю Гараевы также хотели получить неподалеку от Набережных Челнов.

«Открыли сайт, посмотрели предложенные земельные участки. Но все они были слишком далеко, в полутора часах езды от Набережных Челнов. Это было неинтересно, и мы решили оформить денежную компенсацию», – отметила многодетная мама.

Решение об оформлении выплаты Светлана и ее муж приняли единодушно. Супруги уже решили, как воспользуются средствами господдержки.

«Деньги потратим на ремонт квартиры и купим компьютер детям», – сказала Светлана Валерьевна.

