Многодетная семья из Чистополя собрала деньги на операцию для кота, попавшего под машину

Победителем конкурса «Эковесна-2023» в номинации «Экосемья» стала многодетная семья Степановых из Чистопольского района Татарстана. В награду семейство получило в подарок путешествие в Санкт-Петербург. О проделанных экоделах и участии в сборе средств на спасение животного победители рассказали корреспонденту «Татар-информа».

«Мы участвовали в акциях по сбору батареек и макулатуры, занимались сортировкой мусора. Всей семьей создали мультфильм на тему экологии „Берегите водоем“. Мы живем на берегу Камы и поэтому решили создать мультфильм о проблеме загрязнения водоемов. Придумали сюжет, дочки нарисовали рисунки, потом озвучили и смонтировали видео», — рассказала многодетная мама, воспитатель детского сада Ольга Степанова.

Она вместе с супругом Сергеем воспитывает 12-летнюю Анастасию, 10-летнюю Марию и четырехлетнего Александра. Женщина говорит, что в повседневной жизни часто сталкивается с различными экологическими проблемами. Например, со свалками мусора, с загрязнением берегов озер и рек. Поэтому родители решили, что будут воспитывать в детях любовь к окружающей среде.

«Мы занимается экологией: чистим родники, сажаем деревья, мастерим скворечники», — добавил глава семейства Сергей Степанов.

Экосемья подарила вторую жизнь отслужившим автомобильным шинам и выложила ими около частного дома, где живет, цветочные клумбы. Кроме того, активисты смастерили для детей качели и игровой модуль — велосипед. А еще жители Чистополя недавно спасли кота, угодившего под автомобиль. Семья организовала сбор макулатуры, а вырученные средства отправила на операцию для животного.

«Кота сбила машина, и ему нужна была срочная операция. Мы отправили средства в фонд помощи. Отчет о проделанной операции нам предоставили», — отметила Степанова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что победителей конкурса «Эковесна-2023» наградили сегодня в Казани. Мероприятие прошло на территории экстрим-парка «Урам», награды финалистам вручил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.